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  • Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Флэш-накопитель USB

    FM32FD06G/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB VIVID от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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    Флэш-накопитель USB

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    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Мгновенный перенос файлов

    • 32 ГБ
    • Vivid 2.0
    • 5 шт. в упаковке

    Емкость 32 ГБ для хранения больших файлов

    Емкость 32 ГБ позволяет хранить и использовать большие объемы данных, подключая накопитель через разъем USB персонального компьютера или ноутбука.

    Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

    Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

    Стильный накопитель USB с ярким дизайном

    Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

    Индикатор работы загорается при копировании файлов

    Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.

    • Медианосители

      Емкость встроенной памяти
      32  GB

    • Подключения

      USB
      Высокоскоростной USB 2.0

    • Требования к системе

      Операционная система ПК
      Windows® XP и более поздняя версия; Mac OS 9.0 и более поздняя версия; Linux 2.4.0 и более поздняя версия

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      160
      GTIN
      1 48 95229 13643 1

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      40
      GTIN
      2 48 95229 13643 8

    Badge-D2C

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