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  • Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Флэш-накопитель USB

    FM51FD175B/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB SNOW от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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    Флэш-накопитель USB

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    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Мгновенный перенос файлов

    • 512 ГБ
    • Motion Edition 3.2
    • USB Type-C

    Быстрая передача данных благодаря высокоскоростному USB Type-C

    Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

    Объем памяти 512 МБ для хранения больших файлов данных

    Емкость 512 Гб позволяет хранить большие объемы данных, обмениваться и делиться ими при подключении через USB-порт персонального компьютера или ноутбука.

    Стильный накопитель USB с ярким дизайном

    Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

    Индикатор работы загорается при копировании файлов

    Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.

    • Медианосители

      Емкость встроенной памяти
      512  GB

    • Подключения

      USB
      Высокоскоростной USB Type-C

    • Требования к системе

      Операционная система ПК
      Windows® Vista, XP, 2000, ME и 98SE; Mac OS 9.0 и выше; Linux 2.4.0 и выше

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      400
      GTIN
      1 48 95229 14215 9

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      100
      GTIN
      2 48 95229 14215 6

    Badge-D2C

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