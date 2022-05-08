SDXC-карты
Легкий, компактный, переносной
Эта компактная карта Micro SDXC предлагает объем памяти 64 ГБ и класс скорости Class 10 UHS-I U1. В комплекте 2 карты + адаптер.
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Легкий, компактный, переносной Формат Micro SDXC с адаптером 64 ГБ Класс 10 UHS-I 2 шт. в упаковке Емкость 64 ГБ для хранения больших файлов данных
Емкость 64 ГБ позволяет обмениваться большими объемами данных через порт USB персонального компьютера или ноутбука.
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Медианосители
Емкость встроенной памяти
64
GB
Требования к системе
Операционная система ПК
Windows® XP и более поздняя версия; Mac OS 9.0 и более поздняя версия; Linux 2.4.0 и более поздняя версия
Прочее
Гарантия
2 г
Внешняя упаковка
Количество потребительских упаковок
400 GTIN
1 48 95229 12933 4
Внутренняя упаковка
Количество потребительских упаковок
100 GTIN
2 48 95229 12933 1
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