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  • Легкий, компактный, переносной Легкий, компактный, переносной Легкий, компактный, переносной

    SDXC-карты

    FM64MP45D/00

    Легкий, компактный, переносной

    Эта компактная карта Micro SDXC предлагает объем памяти 64 ГБ и класс скорости Class 10 UHS-I U1. В комплекте 2 карты + адаптер.

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    SDXC-карты

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    Легкий, компактный, переносной

    Формат Micro SDXC с адаптером

    • 64 ГБ
    • Класс 10
    • UHS-I
    • 2 шт. в упаковке

    Емкость 64 ГБ для хранения больших файлов данных

    Емкость 64 ГБ позволяет обмениваться большими объемами данных через порт USB персонального компьютера или ноутбука.

    • Медианосители

      Емкость встроенной памяти
      64  GB

    • Требования к системе

      Операционная система ПК
      Windows® XP и более поздняя версия; Mac OS 9.0 и более поздняя версия; Linux 2.4.0 и более поздняя версия

    • Прочее

      Гарантия
      2 г

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      400
      GTIN
      1 48 95229 12933 4

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      100
      GTIN
      2 48 95229 12933 1

    Badge-D2C

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