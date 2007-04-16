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  • Слушайте любимую музыку на MP3-CD в отличном звучании Слушайте любимую музыку на MP3-CD в отличном звучании Слушайте любимую музыку на MP3-CD в отличном звучании

    Мини-система Hi-Fi

    FWM185/12

    Слушайте любимую музыку на MP3-CD в отличном звучании

    Ощутите постоянное удовольствие от прослушивания до 10 часов записей в форматах CD/MP3/WMA на системе FWM185. Продлите удовольствие от прослушивания музыки дома с портативным плеером - с прямым USB и встроенным плеером MP3.

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    Мини-система Hi-Fi

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    Слушайте любимую музыку на MP3-CD в отличном звучании

    с прямым подключением USB

    • Воспроизведение MP3-CD
    • Прямой порт USB
    10 часов музыки в формате MP3-CD

    10 часов музыки в формате MP3-CD

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

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    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Общая выходная мощность120 Вт RMS

    Общая выходная мощность120 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 120 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    2-х полосная АС Bass Reflex для мощного звучания

    2-х полосная АС Bass Reflex для мощного звучания

    Кассетная стереодека

    Кассетная стереодека

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      4x30 Ватт на канал
      Улучшение звука
      • Динамическое усиление басов
      • Цифровое управление звуком

    • Громкоговорители

      Основная АС
      • 4" НЧ-динамик
      • 2" ВЧ-динамик
      • Двухполосная
      • Акустическая система Bass Reflex
      Количество динамиков
      2

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Вход Aux
      3,5 мм стерео

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      • FM стерео
      • СВ

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Сигнал USB
      • Таймер отключения
      Тип дисплея
      ЖК
      Часы
      На главном дисплее
      Режим ожидания Eco Power
      1 ватт

    • Питание

      Источник питания
      • 200-240 В
      • 50 Гц
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 1 Вт

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Пульт ДУ
      • Гарантийный буклет
      • Краткое руководство пользователя
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков

    • Размеры

      Глубина упаковки
      410  миллиметра
      Ширина устройства
      220  миллиметра
      Вес, включая упаковку
      10,915  кг
      Высота упаковки
      413  миллиметра
      Высота устройства
      292  миллиметра
      Ширина упаковки
      525  миллиметра
      Глубина устройства
      272  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Технология кассетной деки
      Механическая
      Режимы воспроизведения дисков
      • Повторить / одну / диск / программа
      • Воспроизведение в произвольном порядке
      • Быстро вперед/назад
      • Поиск следующей/предыдущей дорожки
      • Повторное воспроизведение
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      Режимы воспроизведения кассеты
      Автоматическая остановка
      Количество дек
      1
      Режимы для USB Direct
      • Быстро назад/быстро вперед
      • Воспроизведение/пауза
      • Предыдущая/следующая
      • Запрограммированное воспроизведение
      • Повтор
      • Стоп
      Тип загрузчика
      Лоток
      Программируемые дорожки
      20
      Количество дисков
      1

    • Аудиозапись

      Носители записи
      Аудиокассета
      Улучшение записи на кассету
      Начало синхронной записи с CD

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт ДУ
    • Гарантийный буклет
    • Краткое руководство пользователя
    Badge-D2C

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