Наушники
Насыщенные басы
Стильная и легкая компактная складная конструкция наушников делает их удобными для переноски и хранения. Благодаря мягким овальным амбушюрам вы сможете пользоваться наушниками в течение многих часов.
Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенные басы и легкая складная конструкция 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают насыщенные басы и мощное звучание
40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют усиленные басы и мощное звучание.
Компактная складная конструкция для удобной переноски и хранения
Наушники FX имеют уникальную складную конструкцию для компактной транспортировки и хранения.
Шумоизолирующие амбушюры блокируют внешние звуки
40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют усиленные басы и мощное звучание.
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Звук
Акустическая система
Закрытая Диапазон частот
8—23 000
Гц Диаметр излучателя
40 мм Диафрагма
ПЭТ Сопротивление
32 Ом Тип магнита
Неодимовый Тип
Динамический Максимальная входная мощность
40 мВт Чувствительность
102 дБ
Подключения
Подключение кабеля
Параллельное, симметричное Длина кабеля
1,2 м Разъем
3,5 мм стерео Тип кабеля
Бескислородная медь (OFC) Покрытие разъема
Позолоченный, 24 к
Внешняя упаковка
Длина
21.8
см Количество потребительских упаковок
3 ширина
19
см Вес брутто
1.1495
кг Высота
22.5
см GTIN
1 69 23410 73212 9 Вес нетто
0.462
кг Вес упаковки
0.6875
кг
Размеры упаковки
Высота
22.5
см Тип упаковки
Картон Тип размещения на полке
Оба ширина
19.5
см Глубина
5.5
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 23410 73212 2 Вес брутто
0.3165
кг Вес нетто
0.154
кг Вес упаковки
0.1625
кг
Габариты изделия
Высота
18.5
см ширина
17.3
см Глубина
4
см Вес
0.154
кг
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.