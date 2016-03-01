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  • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы

    Наушники

    FX3BK/00

    Насыщенные басы

    Стильная и легкая компактная складная конструкция наушников делает их удобными для переноски и хранения. Благодаря мягким овальным амбушюрам вы сможете пользоваться наушниками в течение многих часов.

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    Наушники

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    Насыщенные басы

    и легкая складная конструкция

    • Полноразмерные
    • Черный

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают насыщенные басы и мощное звучание

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют усиленные басы и мощное звучание.

    Компактная складная конструкция для удобной переноски и хранения

    Наушники FX имеют уникальную складную конструкцию для компактной транспортировки и хранения.

    Шумоизолирующие амбушюры блокируют внешние звуки

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют усиленные басы и мощное звучание.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      8—23 000  Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      32 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Тип
      Динамический
      Максимальная входная мощность
      40 мВт
      Чувствительность
      102 дБ

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Длина кабеля
      1,2 м
      Разъем
      3,5 мм стерео
      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Покрытие разъема
      Позолоченный, 24 к

    • Внешняя упаковка

      Длина
      21.8  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      19  см
      Вес брутто
      1.1495  кг
      Высота
      22.5  см
      GTIN
      1 69 23410 73212 9
      Вес нетто
      0.462  кг
      Вес упаковки
      0.6875  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      5.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 73212 2
      Вес брутто
      0.3165  кг
      Вес нетто
      0.154  кг
      Вес упаковки
      0.1625  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      18.5  см
      ширина
      17.3  см
      Глубина
      4  см
      Вес
      0.154  кг

    Badge-D2C

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