Ключевые слова для поиска

  • Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Фильтр NanoProtect серии 1

    FY1114/10

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Эффективное очищение на наноуровне с помощью фильтра Nano Protect

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фильтр NanoProtect серии 1

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    • Фильтрация частиц 0,02 мкм*
    • Простота установки
    Оповещения по контролю качества воздуха

    Оповещения по контролю качества воздуха

    Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, устройство перестает работать, так как очистка воздуха не выполняется. Теперь воздух в вашем доме всегда будет свежим.

    Фильтр с защитой на наноуровне: эффективное удаление загрязнений

    Фильтр с защитой на наноуровне: эффективное удаление загрязнений

    Фильтр с защитой на наноуровне эффективно удаляет мельчайшие загрязнения размером до 0,02 мкм*, в том числе мелкую пыль, пыльцу, пылевых клещей, бактерии и некоторые виды вирусов. Поверхность фильтра раскрывается до 1,17 м2 для высокоэффективной фильтрации. Уменьшает количество аллергенов и предотвращает возникновение симптомов аллергии.

    Фильтр легко устанавливается в прибор

    Извлеките фильтр из упаковки и замените старый фильтр в приборе, затем нажмите кнопку сброса на дисплее

    Высокоэффективная фильтрация

    Поверхность раскрывается до 1,17 м² для высокоэффективной фильтрации. Уменьшает количество аллергенов.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Фильтр HEPA NanoProtect
      В комплекте
      Фильтр, 1 шт.
      HEPA NanoProtect
      Да
      Фильтр предварительной очистки
      Нет
      Активированный уголь
      Нет
      Срок службы
      До 1 года

    • Производительность

      Фильтрация частиц
      95 % при размере 0,3 мкм

    • Вес и габариты

      Высота изделия
      35 мм
      Вес продукта
      0,300 кг
      Ширина изделия
      240 мм
      Длина изделия
      295 мм
      Длина упаковки
      305,5 мм
      Ширина упаковки
      252,5 мм
      Высота упаковки
      40 мм
      Вес в упаковке
      0,319 кг

    • Замена

      Для очистителей воздуха Philips
      HU5930, HU5931

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Протестировано IUTA. По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и атипичной пневмонии превышают 20 нанометров (0,02 мкм).

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.