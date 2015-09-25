FY1114/10
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Эффективное очищение на наноуровне с помощью фильтра Nano ProtectУзнать обо всех преимуществах
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Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, устройство перестает работать, так как очистка воздуха не выполняется. Теперь воздух в вашем доме всегда будет свежим.
Фильтр с защитой на наноуровне эффективно удаляет мельчайшие загрязнения размером до 0,02 мкм*, в том числе мелкую пыль, пыльцу, пылевых клещей, бактерии и некоторые виды вирусов. Поверхность фильтра раскрывается до 1,17 м2 для высокоэффективной фильтрации. Уменьшает количество аллергенов и предотвращает возникновение симптомов аллергии.
Извлеките фильтр из упаковки и замените старый фильтр в приборе, затем нажмите кнопку сброса на дисплее
Поверхность раскрывается до 1,17 м² для высокоэффективной фильтрации. Уменьшает количество аллергенов.
Общие характеристики
Производительность
Вес и габариты
Замена
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