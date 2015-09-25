Оповещения по контролю качества воздуха

Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, устройство перестает работать, так как очистка воздуха не выполняется. Теперь воздух в вашем доме всегда будет свежим.