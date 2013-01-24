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Интеллектуальная очистка
Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интеллектуальная очистка
Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах
Интеллектуальная очистка
Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интеллектуальная очистка
Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах
Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 от Philips имеет 111 слоев. В развернутом виде он имеет площадь около 1,6 м2, что обеспечивает срок службы до 24 месяцев.
Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 от Philips изготовлен из высококачественных материалов. Он удерживает до 99,97 %* частиц размером 0,3 мкм — именно таким размером обладают самые распространенные аллергены, содержащиеся в воздухе, вредные частицы, вирусы* и бактерии*. Высококлассный прочный фильтр с устойчивой структурой обеспечивает качественную очистку воздуха.