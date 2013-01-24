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Фильтр с защитой на наноуровне

FY1410/30
Общая оценка / 5
1 награда
  • Интеллектуальная очистка Интеллектуальная очистка Интеллектуальная очистка
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    Фильтр с защитой на наноуровне

    FY1410/30
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Интеллектуальная очистка

    Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах

    Фильтр с защитой на наноуровне

    Интеллектуальная очистка

    Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах

    Интеллектуальная очистка

    Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах

    Фильтр с защитой на наноуровне

    Интеллектуальная очистка

    Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. Срок службы фильтра составляет 24 месяца. Узнать обо всех преимуществах

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      Интеллектуальная очистка

      Удерживает 99,97 % частиц

      • Удерживает 99,97 % частиц
      Срок службы — 24 месяца

      Срок службы — 24 месяца

      Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 от Philips имеет 111 слоев. В развернутом виде он имеет площадь около 1,6 м2, что обеспечивает срок службы до 24 месяцев.

      Удерживает 99,97 % частиц

      Удерживает 99,97 % частиц

      Фильтр HEPA NanoProtect серии 3 от Philips изготовлен из высококачественных материалов. Он удерживает до 99,97 %* частиц размером 0,3 мкм — именно таким размером обладают самые распространенные аллергены, содержащиеся в воздухе, вредные частицы, вирусы* и бактерии*. Высококлассный прочный фильтр с устойчивой структурой обеспечивает качественную очистку воздуха.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

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