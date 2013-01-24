Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Series 1000

Фильтр с защитой на наноуровне

FY1413/30
Общая оценка / 5
  • Интеллектуальная очистка Интеллектуальная очистка Интеллектуальная очистка
    -{discount-value}

    Series 1000 Фильтр с защитой на наноуровне

    FY1413/30
    Общая оценка / 5

    Интеллектуальная очистка

    Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах

    Series 1000 Фильтр с защитой на наноуровне

    Интеллектуальная очистка

    Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах

    Интеллектуальная очистка

    Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах

    Series 1000 Фильтр с защитой на наноуровне

    Интеллектуальная очистка

    Угольный фильтр с ячеистой структурой обеспечивает эффективное удаление летучих органических соединений и запахов. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все filters-and-accessories

      Интеллектуальная очистка

      Сокращает количество ЛОС и запахов

      • Сокращает количество ЛОС*
      • Сокращает количество запахов
      Срок службы — 12 месяцев

      Срок службы — 12 месяцев

      В развернутом виде площадь поглощающей поверхности с активированным углем приблизительно равна площади 43 футбольных полей, что обеспечивает постоянную защиту и длительный срок службы до 12 месяцев.

      Эффективное сокращение количества летучих органических соединений и запахов

      Эффективное сокращение количества летучих органических соединений и запахов

      Угольный фильтр с ячеистой структурой предназначен для эффективного удаления различных газов, включая вредные летучие органические соединения и запахи.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии