FY2425/30
Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000i
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора и обеспечит стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая выпускает невидимый человеческому глазу водяной пар, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий (1)Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменные фильтры для климатических комплексов 2 в 1 Philips серии 2000i: AC2721, AC2726, AC2729. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают эффективную работу до 6 месяцев (1),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
Ни одна технология не подает более чистый водяной пар, чем NanoCloud. Мельчайшие частицы пара невидимы невооруженному глазу, а бактериям очень сложно с ними связаться. На 99,9 % меньше бактерий, чем у обычных ультразвуковых увлажнителей, попадает в воздух при увлажнении, а еще его можно использовать с водопроводной водой. (2)
Подключите устройство к приложению Air+ и отслеживайте состояние фильтра, а также легко заказывайте сменные фильтры, когда это необходимо.
Общие характеристики
Вес и габариты
Замена
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.