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Genuine replacement filter

Увлажняющий фильтр

FY2425/30
Общая оценка / 5
1 награда
  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.
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    Genuine replacement filter Увлажняющий фильтр

    FY2425/30
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Здоровый воздух. Всегда.

    Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий. Узнать обо всех преимуществах

    Genuine replacement filter Увлажняющий фильтр

    Здоровый воздух. Всегда.

    Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий. Узнать обо всех преимуществах

    Здоровый воздух. Всегда.

    Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий. Узнать обо всех преимуществах

    Genuine replacement filter Увлажняющий фильтр

    Здоровый воздух. Всегда.

    Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий. Узнать обо всех преимуществах

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      Здоровый воздух. Всегда.

      Технология NanoCloud и гигиеничное увлажнение

      • Технология NanoCloud
      • До 99% меньше бактерий
      • До 6 месяцев службы
      Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

      Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

      Замена стандартного фильтра оригинальным увлажняющим фильтром Philips обеспечивает стабильную высокоэффективную работу вашего увлажнителя воздуха. Фильтр разработан специально для указанного устройства, поэтому он идеально подходит под конструкцию прибора и гарантирует его надлежащую работу без перебоев.

      На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud(1)

      На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud(1)

      Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Из-за мельчайшего размера молекул пара бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями (1).

      Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

      Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

      Перед выпуском с завода наши воздушные фильтры проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они подвергаются строгим испытаниям на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это обеспечивает максимальную производительность вашего увлажнителя воздуха Philips до последнего дня срока службы фильтра.

      До 6 месяцев использования

      До 6 месяцев использования

      Этот увлажняющий фильтр обеспечивает стабильную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию на срок до 6 месяцев.

      Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

      Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

      Ваше устройство Philips сообщит вам, когда придет время выполнить очистку или замену увлажняющего фильтра. В результате уход за прибором становится проще, и вы всегда сможете наслаждаться чистым, свежим воздухом в помещении.

      Подключитесь к устройству и отслеживайте срок службы фильтра

      Подключитесь к устройству и отслеживайте срок службы фильтра

      Отслеживайте срок службы и состояние фильтра в любое время и в любом месте с приложением Clean Home+. Получайте уведомления, когда пришло время сменить фильтр, заказывайте сменный фильтр прямо через приложение.

      • Вес и размеры

        Вес изделия
        0,077 kg
        Размер упаковки (Д x Ш x В)
        27*255*255 mm
        Сделано в
        Китае
        Вес, включая упаковку
        0,188 kg
        Размеры изделия (Д х Ш х В)
        235*19 мм

      • Совместимость

        Подходит для этих моделей
        • AC2729
        • AC2726

      • Вес и размеры

        Цвет
        Blue

      • Рабочие параметры

        Фильтр
        Увлажняющий фильтр
        Фильтрация бактерий
        На 99% меньше(1)

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.

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