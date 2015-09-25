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Устранение неисправностей и поддержка

Увлажняющий фильтр NanoCloud

FY5156/10
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FY5156/10 Увлажняющий фильтр NanoCloud
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  • Протестировано на наличие бактерий Staphylococcus Albus и фага MS2, антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3

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