Протестировано на наличие бактерий Staphylococcus Albus и фага MS2, антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3
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