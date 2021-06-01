3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения
Оригинальный фильтр Philips идеально подходит для использования
До 24 месяцев службы
HEPA+угольный+предварительной очистки
Улавливает 99,95 % частиц 0,003 мкм
Способствует устранению газов и запахов
Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы
Оригинальный фильтр Philips был разработан вместе с самим устройством, чтобы обеспечить идеальную совместимость, которая гарантирует непрерывную бесперебойную работу устройства.
Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства
Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они проходят строгие испытания на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши фильтры предназначены для обеспечения максимальной производительности вашего очистителя Philips до последнего дня срока службы фильтра.
3 фильтра в одном для удобства использования и высокой эффективности
Цилиндрический фильтр «3 в 1» оснащен тремя уровнями фильтров, позволяющих устройству работать столь же эффективно, как в первый день использования. (6) Фильтр Active Carbon, воздушный фильтр НЕРА и фильтр предварительной очистки — оптимальная комбинация, которая удаляет загрязняющие вещества, вирусы, аллергены и бактерии. Чтобы вы могли дышать более чистым воздухом, мы рекомендуем заменить все три фильтра одним.
Превосходные характеристики
3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, фильтром Active Carbon и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. Технология NanoProtect HEPA не только улавливает загрязняющие вещества, но и использует специальный электростатический заряд для их притяжения, что позволяет очищать воздух быстрее, чем при использовании модели HEPA H13, применяемой в сфере медицины (5).
Удаляет до 99,9 % вирусов
Очиститель задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование показало, что фильтр задерживает до 99,9% содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц. Также протестировано на защиту от коронавируса (8).
До 24 месяцев использования
Встроенный фильтр «3 в 1» от Philips обеспечивает постоянную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию до 24 месяцев использования (1).
Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве
Устройство Philips сообщает, когда нужно выполнить чистку фильтра предварительной очистки либо заменить фильтр. Это займет меньше минуты. Простота обслуживание устройства гарантирует, что вы всегда будете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.
Регулярно выполняйте чистку фильтра предварительной очистки
Для оптимального уровня фильтрации следует регулярно пылесосить фильтр предварительной очистки.
(1) Рекомендуемый срок службы рассчитывается на основе среднего времени использования устройства Philips и данных ВОЗ об уровне загрязнения окружающей среды. Фактический срок службы зависит от условий и частоты использования.
(2) Применимо только к некоторым моделям с возможностью подключения
(3) Применимо только для стран с доступным магазином Philips
(4) Материал фильтра NanoProtect HEPA оказывает более низкое сопротивление воздушному потоку по сравнению с материалом фильтра HEPA H13, что позволяет очистителю воздуха Philips с NanoProtect обеспечивать более высокую скорость подачи чистого воздуха (CADR), чем с сертифицированным фильтром HEPA H13 аналогичного размера.
(5) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
(6) В зависимости от фильтра, используемого с очистителем Philips AC1711 или 1715
(7) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
(8) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы птичьего коронавируса (IBV), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.
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