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Replacement filter

Для очистителя воздуха 3 в 1 AMF220

FYM220/30
Общая оценка / 5
1 награда
  • Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда
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    Replacement filter Для очистителя воздуха 3 в 1 AMF220

    FYM220/30
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Чистый воздух — всегда

    Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает ЛОС, а также удаляет запахи благодаря пористой структуре. Узнать обо всех преимуществах

    Replacement filter Для очистителя воздуха 3 в 1 AMF220

    Чистый воздух — всегда

    Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает ЛОС, а также удаляет запахи благодаря пористой структуре. Узнать обо всех преимуществах

    Чистый воздух — всегда

    Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает ЛОС, а также удаляет запахи благодаря пористой структуре. Узнать обо всех преимуществах

    Replacement filter Для очистителя воздуха 3 в 1 AMF220

    Чистый воздух — всегда

    Встроенный фильтр HEPA с угольным фильтром эффективно удерживает вредные частицы размером до 0,003 мкм, включая PM2.5, аллергены, бактерии и вирусы. Он также удерживает ЛОС, а также удаляет запахи благодаря пористой структуре. Узнать обо всех преимуществах

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      Чистый воздух — всегда

      • Срок службы фильтра до 24 месяцев
      • Фильтр HEPA и угольный фильтр

      До 24 месяцев службы*

      Philips рекомендует заменять фильтр очистителя воздуха не позднее, чем через 24 месяца после первого использования.

      Оригинальный сменный компонент

      Только фильтры Philips обеспечивают эффективную работу устройства.

      Фильтр HEPA удерживает 99,95 % частиц размером 0,003 мкм**

      Система фильтрации HEPA устраняет 99,95 % частиц размером 0,003 мкм**. 3-слойная система содержит фильтр предварительной очистки, фильтр HEPA и угольный фильтр. Фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы, такие как пыль и волосы. Затем фильтр HEPA задерживает вирусы, бактерии, пыль, перхоть животных, пыльцу, вредные газы с улицы, пылевых клещей, споры плесени, дым, а также другие аллергены и загрязняющие вещества. После этого угольный фильтр устраняет вредные газы и неприятные запахи.

      Очистка со всех сторон

      Круговой дизайн фильтра обеспечивает прохождение через него воздуха со всех сторон, что обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и удобство использования.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Рекомендуемый срок службы фильтра****
        24 месяца
        Фильтрация вирусов**
        99,9 %
        Фильтрация частиц*
        99,95 % (0,003 мкм)

      • Содержание

        Встроенный фильтр
        Да

      • Слои фильтра

        Угольный фильтр
        Да
        Фильтр HEPA
        Да
        Фильтр предварительной очистки
        Да

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