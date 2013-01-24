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Daily Collection

Тостер

HD2583/90
Общая оценка / 5
1 награда
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день
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    Daily Collection Тостер

    HD2583/90
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Тостер

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия. Узнать обо всех преимуществах

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Тостер

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия. Узнать обо всех преимуществах

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      Хрустящие золотистые тосты каждый день

      С 8 режимами и подставкой для сэндвичей

      • 8 режимов поджаривания
      • Подставка для подогрева булочек
      • Компактный дизайн
      • Подставка для приготовления сэндвичей
      Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

      Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

      Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.

      2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

      2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

      Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.

      Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

      Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

      Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.

      Режимы разогрева и разморозки

      Режимы разогрева и разморозки

      Функция разогрева позволяет подогреть тост за считаные секунды, а с помощью функции разморозки можно быстро приготовить замороженный хлеб.

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Вы можете в любое время завершить процесс, нажав кнопку отмены.

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

      Автоотключение для защиты

      Автоотключение для защиты

      Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черный
        Материал основного корпуса
        Пластик

      • Общие характеристики

        Количество режимов обжаривания
        8
        Функции устройства
        • Регулирование степени обжаривания
        • Автоматическое отключение
        • Кнопка отмены
        • Термоизолированный корпус
        • Функция разморозки
        • Отделение для хранения шнура

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Частота
        50–60  Гц
        Питание
        550–650  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        324x229x214  миллиметра

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