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Viva Collection

Тостер

HD2635/90
Общая оценка / 5
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины Великолепные хрустящие тосты любой толщины Великолепные хрустящие тосты любой толщины
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    Viva Collection Тостер

    HD2635/90
    Общая оценка / 5

    Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Размер отделений увеличен на 10 %*. Механизм автоматического центрирования размещает и тонкие, и нарезанные вручную толстые ломтики прямо по центру, фиксируя их для равномерного обжаривания. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Тостер

    Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Размер отделений увеличен на 10 %*. Механизм автоматического центрирования размещает и тонкие, и нарезанные вручную толстые ломтики прямо по центру, фиксируя их для равномерного обжаривания. Узнать обо всех преимуществах

    Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Размер отделений увеличен на 10 %*. Механизм автоматического центрирования размещает и тонкие, и нарезанные вручную толстые ломтики прямо по центру, фиксируя их для равномерного обжаривания. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Тостер

    Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Размер отделений увеличен на 10 %*. Механизм автоматического центрирования размещает и тонкие, и нарезанные вручную толстые ломтики прямо по центру, фиксируя их для равномерного обжаривания. Узнать обо всех преимуществах

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      Великолепные хрустящие тосты любой толщины

      Широкие отделения легко вмещают толстые и тонкие ломтики

      • Тостер с двумя широкими отделениями
      • Подставка для подогрева булочек
      • Черный
      Широкое отверстие легко вмещает толстые и тонкие, свежие и замороженные ломтики.

      Широкое отверстие легко вмещает толстые и тонкие, свежие и замороженные ломтики.

      Механизм автоматического центрирования идеально располагает каждый ломтик для равномерного обжаривания вне зависимости от его толщины.

      Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

      Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

      Функция позволяет приподнять небольшие кусочки хлеба, не обжигаясь

      Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

      Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

      Встроенная подставка для удобства подогрева блинчиков и булочек.

      Режимы разогрева и разморозки

      Режимы разогрева и разморозки

      Режимы разогрева и разморозки для быстрого приготовления замороженных тостов/хлеба

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

      Автоотключение для защиты

      Автоотключение для защиты

      Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.

      7 регулируемых степеней обжаривания на выбор

      Индивидуальная настройка температурного режима для приготовления вкусных тостов.

      Решетка для простого приготовления гренок

      Благодаря решетке для гренок вы за несколько минут сможете приготовить вкусные гренки.

      • Общие характеристики

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        334x200x221  mm
        Длина шнура
        0,85  m
        Напряжение
        220–240  V
        Сделано в
        Китае
        Материал основного корпуса
        Металл и пластик
        Цвет
        Черный
        Частота
        50–60  Hz
        Вес, включая упаковку
        2,04  kg
        Количество режимов обжаривания
        7
        Размеры отверстия (ДxШxВ)
        138 x 33 x 125  mm

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и размеры

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        300 x 172 x 201  mm
        Вес изделия
        1,57  kg

      • Социальная ответственность

        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Регулирование степени обжаривания
        • Автоматическое отключение
        • Кнопка отмены
        • Отделение для хранения шнура
        • Функция разморозки
        • Функция подъема
        • Нескользящие ножки

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          • На 10 % более широкое отделение по сравнению с предыдущей моделью (HD2630)

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