Великолепные хрустящие тосты любой толщины
Размер отделений увеличен на 10 %*. Механизм автоматического центрирования размещает и тонкие, и нарезанные вручную толстые ломтики прямо по центру, фиксируя их для равномерного обжаривания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепные хрустящие тосты любой толщины
Размер отделений увеличен на 10 %*. Механизм автоматического центрирования размещает и тонкие, и нарезанные вручную толстые ломтики прямо по центру, фиксируя их для равномерного обжаривания. Узнать обо всех преимуществах
Великолепные хрустящие тосты любой толщины
Размер отделений увеличен на 10 %*. Механизм автоматического центрирования размещает и тонкие, и нарезанные вручную толстые ломтики прямо по центру, фиксируя их для равномерного обжаривания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепные хрустящие тосты любой толщины
Размер отделений увеличен на 10 %*. Механизм автоматического центрирования размещает и тонкие, и нарезанные вручную толстые ломтики прямо по центру, фиксируя их для равномерного обжаривания. Узнать обо всех преимуществах
Механизм автоматического центрирования идеально располагает каждый ломтик для равномерного обжаривания вне зависимости от его толщины.
Функция позволяет приподнять небольшие кусочки хлеба, не обжигаясь
Встроенная подставка для удобства подогрева блинчиков и булочек.
Режимы разогрева и разморозки для быстрого приготовления замороженных тостов/хлеба
Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.
Индивидуальная настройка температурного режима для приготовления вкусных тостов.
Благодаря решетке для гренок вы за несколько минут сможете приготовить вкусные гренки.
Общие характеристики
Обслуживание
Вес и размеры
Социальная ответственность
Общие характеристики
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