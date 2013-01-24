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Теперь приготовление на гриле обходится без дыма
Настольный гриль с решеткой-гриль и плоской поверхностью поможет приготовить множество блюд. Высокая мощность обеспечивает отличные результаты без затрат времени. Поддон с водой не дает подгореть кусочкам пищи, избавляя от запаха. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Теперь приготовление на гриле обходится без дыма
Настольный гриль с решеткой-гриль и плоской поверхностью поможет приготовить множество блюд. Высокая мощность обеспечивает отличные результаты без затрат времени. Поддон с водой не дает подгореть кусочкам пищи, избавляя от запаха. Узнать обо всех преимуществах
Теперь приготовление на гриле обходится без дыма
Настольный гриль с решеткой-гриль и плоской поверхностью поможет приготовить множество блюд. Высокая мощность обеспечивает отличные результаты без затрат времени. Поддон с водой не дает подгореть кусочкам пищи, избавляя от запаха. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Теперь приготовление на гриле обходится без дыма
Настольный гриль с решеткой-гриль и плоской поверхностью поможет приготовить множество блюд. Высокая мощность обеспечивает отличные результаты без затрат времени. Поддон с водой не дает подгореть кусочкам пищи, избавляя от запаха. Узнать обо всех преимуществах
Излишки жира с кусочками пищи стекают в отверстия в решетке-гриль. Они попадают в съемный поддон с водой, что предотвращает их сгорание и появление дыма.
Готовьте разнообразные блюда, пользуясь и решеткой-грилем, и плоской поверхностью. Плоская поверхность гриля обеспечит вкусные и внешне привлекательные блюда. Плоская поверхность отлично подходит для жарки небольших кусочков и/или жарки в масле. Готовьте по своему вкусу!
Использование посудомоечной машины облегчает очистку.
Нагревательный элемент встроен в решетку-гриль, что гарантирует быстрое и равномерное распределение нагрева. Для равномерного прожаривания и получения вкусной еды.
Антипригарное покрытие предотвращает прилипание.
Общие характеристики
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Вес и габариты