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Настольный гриль

HD4427
Общая оценка / 5
  • Теперь приготовление на гриле обходится без дыма Теперь приготовление на гриле обходится без дыма Теперь приготовление на гриле обходится без дыма
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    Настольный гриль

    HD4427
    Общая оценка / 5

    Теперь приготовление на гриле обходится без дыма

    Настольный гриль с решеткой-гриль и плоской поверхностью поможет приготовить множество блюд. Высокая мощность обеспечивает отличные результаты без затрат времени. Поддон с водой не дает подгореть кусочкам пищи, избавляя от запаха. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Настольный гриль

    Теперь приготовление на гриле обходится без дыма

    Настольный гриль с решеткой-гриль и плоской поверхностью поможет приготовить множество блюд. Высокая мощность обеспечивает отличные результаты без затрат времени. Поддон с водой не дает подгореть кусочкам пищи, избавляя от запаха. Узнать обо всех преимуществах

    Теперь приготовление на гриле обходится без дыма

    Настольный гриль с решеткой-гриль и плоской поверхностью поможет приготовить множество блюд. Высокая мощность обеспечивает отличные результаты без затрат времени. Поддон с водой не дает подгореть кусочкам пищи, избавляя от запаха. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Настольный гриль

    Теперь приготовление на гриле обходится без дыма

    Настольный гриль с решеткой-гриль и плоской поверхностью поможет приготовить множество блюд. Высокая мощность обеспечивает отличные результаты без затрат времени. Поддон с водой не дает подгореть кусочкам пищи, избавляя от запаха. Узнать обо всех преимуществах

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      Теперь приготовление на гриле обходится без дыма

      Поддон с водой не дает подгореть кусочкам пищи

      • 1850 Вт
      • Рифленая/гладкая пластина
      • Приготовление на гриле без дыма
      • 300 x 340 мм
      Поддон с водой не дает подгореть кусочкам пищи и жиру

      Поддон с водой не дает подгореть кусочкам пищи и жиру

      Излишки жира с кусочками пищи стекают в отверстия в решетке-гриль. Они попадают в съемный поддон с водой, что предотвращает их сгорание и появление дыма.

      Жарьте так, как вам нравится, пользуясь и решеткой-грилем, и плоской поверхностью

      Жарьте так, как вам нравится, пользуясь и решеткой-грилем, и плоской поверхностью

      Готовьте разнообразные блюда, пользуясь и решеткой-грилем, и плоской поверхностью. Плоская поверхность гриля обеспечит вкусные и внешне привлекательные блюда. Плоская поверхность отлично подходит для жарки небольших кусочков и/или жарки в масле. Готовьте по своему вкусу!

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Использование посудомоечной машины облегчает очистку.

      Большая поверхность гриля для семейных обедов

      Большая поверхность гриля для семейных обедов

      Переключатель включения/выключения, встроенный в термостат, для дополнительной безопасности

      Переключатель включения/выключения, встроенный в термостат, для дополнительной безопасности

      Встроенный нагревательный элемент для равномерного прожаривания

      Нагревательный элемент встроен в решетку-гриль, что гарантирует быстрое и равномерное распределение нагрева. Для равномерного прожаривания и получения вкусной еды.

      Антипригарное покрытие

      Антипригарное покрытие предотвращает прилипание.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Регулируемый термостат
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Индикатор нагрева
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        1850  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,0  м
        Размеры решетки-гриль (ШxГ)
        340 x 300  миллиметра

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Угольно-серый с черными вставками
        Материалы
        Корпус из полипропилена, алюминиевая решетка-гриль

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ш x в x г)
        430 x 125 x 355  миллиметра
        Вес устройства
        3  кг

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