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  • Для обслуживания кофемашины Для обслуживания кофемашины Для обслуживания кофемашины

    Эспрессо-кофемашина Смазка Philips для варочной группы

    HD5061/01

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    Для обслуживания кофемашины

    С тюбиком смазки Philips вы можете поддерживать заварочный блок вашей эспрессо-кофемашины в идеальном состоянии. Смазка абсолютно безопасна для потребителя.

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    Эспрессо-кофемашина Смазка Philips для варочной группы

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    Для обслуживания кофемашины

    Смазка для эспрессо-кофемашин Saeco, Philips и Gaggia

    • для кофемашин Saeco
    • для кофемашин Philips
    • для кофемашин Gaggia

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Совместимость

      Совместимость
      • Saeco Xelsis
      • Saeco GranAroma & GranAroma Deluxe
      • Philips EP series

    • Сменная деталь

      Подходит для кофемашин
      • HD8750/50
      • HD8753/84
      • HD8911/02
    Badge-D2C

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