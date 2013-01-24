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Смазка Philips для варочной группы

HD5061
  • Для обслуживания кофемашины Для обслуживания кофемашины Для обслуживания кофемашины
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    Смазка Philips для варочной группы

    HD5061

    Для обслуживания кофемашины

    Эта смазка Philips позволяет сохранять варочную группу кофемашины в оптимальном состоянии. Смазка полностью безопасна для пользователей. Узнать обо всех преимуществах

    Смазка Philips для варочной группы

    Для обслуживания кофемашины

    Эта смазка Philips позволяет сохранять варочную группу кофемашины в оптимальном состоянии. Смазка полностью безопасна для пользователей. Узнать обо всех преимуществах

    Для обслуживания кофемашины

    Эта смазка Philips позволяет сохранять варочную группу кофемашины в оптимальном состоянии. Смазка полностью безопасна для пользователей. Узнать обо всех преимуществах

    Смазка Philips для варочной группы

    Для обслуживания кофемашины

    Эта смазка Philips позволяет сохранять варочную группу кофемашины в оптимальном состоянии. Смазка полностью безопасна для пользователей. Узнать обо всех преимуществах

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для кофемашин
        • HD8750/50
        • HD8753/84
        • HD8911/02

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