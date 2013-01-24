Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Емкость для воды

HD5082
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода
    -{discount-value}

    Емкость для воды

    HD5082
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода

    Этот резервуар для воды дымчатого цвета подходит для нескольких моделей эспрессо-кофемашин Saeco, например Saeco Via Veneto и Spidem Trevi. Благодаря удобной ручке контейнер легко очищать и извлекать для наполнения водой.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Емкость для воды

    Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода

    Этот резервуар для воды дымчатого цвета подходит для нескольких моделей эспрессо-кофемашин Saeco, например Saeco Via Veneto и Spidem Trevi. Благодаря удобной ручке контейнер легко очищать и извлекать для наполнения водой.

    Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Получите поддержку по этому продукту

    Перейти к разделу поддержки потребителей

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        Отзывы

        Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии