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Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода
Этот резервуар для воды дымчатого цвета подходит для нескольких моделей эспрессо-кофемашин Saeco, например Saeco Via Veneto и Spidem Trevi. Благодаря удобной ручке контейнер легко очищать и извлекать для наполнения водой.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода
Этот резервуар для воды дымчатого цвета подходит для нескольких моделей эспрессо-кофемашин Saeco, например Saeco Via Veneto и Spidem Trevi. Благодаря удобной ручке контейнер легко очищать и извлекать для наполнения водой.
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.