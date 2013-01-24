Ключевые слова для поиска
Для сбора остатков воды
Этот черный контейнер для отходов предназначен для использованной кофейной гущи. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном кофемашин Saeco, Saeco Xelsis и Gaggia Accademia. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для сбора остатков воды
Этот черный контейнер для отходов предназначен для использованной кофейной гущи. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном кофемашин Saeco, Saeco Xelsis и Gaggia Accademia. Узнать обо всех преимуществах
Для сбора остатков воды
Этот черный контейнер для отходов предназначен для использованной кофейной гущи. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном кофемашин Saeco, Saeco Xelsis и Gaggia Accademia. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для сбора остатков воды
Этот черный контейнер для отходов предназначен для использованной кофейной гущи. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном кофемашин Saeco, Saeco Xelsis и Gaggia Accademia. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь