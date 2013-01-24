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Контейнер для кофейной гущи

HD5088
  • Для сбора остатков воды Для сбора остатков воды Для сбора остатков воды
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    Контейнер для кофейной гущи

    HD5088

    Для сбора остатков воды

    Этот черный контейнер для отходов предназначен для использованной кофейной гущи. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном кофемашин Saeco, Saeco Xelsis и Gaggia Accademia. Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для кофейной гущи

    Для сбора остатков воды

    Этот черный контейнер для отходов предназначен для использованной кофейной гущи. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном кофемашин Saeco, Saeco Xelsis и Gaggia Accademia. Узнать обо всех преимуществах

    Для сбора остатков воды

    Этот черный контейнер для отходов предназначен для использованной кофейной гущи. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном кофемашин Saeco, Saeco Xelsis и Gaggia Accademia. Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для кофейной гущи

    Для сбора остатков воды

    Этот черный контейнер для отходов предназначен для использованной кофейной гущи. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном кофемашин Saeco, Saeco Xelsis и Gaggia Accademia. Узнать обо всех преимуществах

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      Для сбора остатков воды

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Xelsis, Accademia

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для кофемашин
        • HD8953/01
        • HD8953/09
        • HD8953/11
        • HD8953/19
        • HD8953/21
        • HD8954/01
        • HD8954/09
        • HD9712/01
        • HD9712/11

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