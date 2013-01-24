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Крышка внутреннего поддона для капель

HD5090
  • Закрывает поддон для воды эспрессо-кофемашины Закрывает поддон для воды эспрессо-кофемашины Закрывает поддон для воды эспрессо-кофемашины
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    Крышка внутреннего поддона для капель

    HD5090

    Закрывает поддон для воды эспрессо-кофемашины

    В специальном поддоне, расположенном под варочной группой эспрессо-кофемашины Saeco, Saeco Xelsis или Gaggia Accademia, скапливается воды из устройства. Эта крышка закрывает поддон; ее легко снять и очистить! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка внутреннего поддона для капель

    Закрывает поддон для воды эспрессо-кофемашины

    В специальном поддоне, расположенном под варочной группой эспрессо-кофемашины Saeco, Saeco Xelsis или Gaggia Accademia, скапливается воды из устройства. Эта крышка закрывает поддон; ее легко снять и очистить! Узнать обо всех преимуществах

    Закрывает поддон для воды эспрессо-кофемашины

    В специальном поддоне, расположенном под варочной группой эспрессо-кофемашины Saeco, Saeco Xelsis или Gaggia Accademia, скапливается воды из устройства. Эта крышка закрывает поддон; ее легко снять и очистить! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка внутреннего поддона для капель

    Закрывает поддон для воды эспрессо-кофемашины

    В специальном поддоне, расположенном под варочной группой эспрессо-кофемашины Saeco, Saeco Xelsis или Gaggia Accademia, скапливается воды из устройства. Эта крышка закрывает поддон; ее легко снять и очистить! Узнать обо всех преимуществах

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      Закрывает поддон для воды эспрессо-кофемашины

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Xelsis, Accademia

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • 10003051
        • 10003052
        • 10003053
        • 10003279
        • 10003250
        • 10003251
        • 10003252
        • 10003311
        • 10003314
        • 10003312
        • 10003315
        • 10003313
        • 10003278
        • 10003301
        • 10003380
        • 10003450
        • 10003501
        • 10003470
        • 10003471
        • 10003575
        • 10003054
        • 10003055
        • 10003562
        • 10003563
        • 10003564
        • 10003565
        • 10003568
        • 10003571
        • 10003566
        • 10003569
        • 10003572
        • 10003567
        • 10003570
        • 10003573
        • 10003576
        • 10003577
        • 10003663
        • 10003730
        • 10003731
        • 10003732
        • 10003733
        • 10003381
        • 10003659
        • 10003660
        • 10003661
        • 10003742
        • 10003773
        • 10003807
        • 10003885
        • 10003886
        Подходит для кофемашин
        • HD8953/01
        • HD8953/21
        • HD9712/01
        • HD9712/11

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