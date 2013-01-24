Ключевые слова для поиска
Закрывает поддон для воды эспрессо-кофемашины
В специальном поддоне, расположенном под варочной группой эспрессо-кофемашины Saeco, Saeco Xelsis или Gaggia Accademia, скапливается воды из устройства. Эта крышка закрывает поддон; ее легко снять и очистить! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Закрывает поддон для воды эспрессо-кофемашины
В специальном поддоне, расположенном под варочной группой эспрессо-кофемашины Saeco, Saeco Xelsis или Gaggia Accademia, скапливается воды из устройства. Эта крышка закрывает поддон; ее легко снять и очистить! Узнать обо всех преимуществах
Закрывает поддон для воды эспрессо-кофемашины
В специальном поддоне, расположенном под варочной группой эспрессо-кофемашины Saeco, Saeco Xelsis или Gaggia Accademia, скапливается воды из устройства. Эта крышка закрывает поддон; ее легко снять и очистить! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Закрывает поддон для воды эспрессо-кофемашины
В специальном поддоне, расположенном под варочной группой эспрессо-кофемашины Saeco, Saeco Xelsis или Gaggia Accademia, скапливается воды из устройства. Эта крышка закрывает поддон; ее легко снять и очистить! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь