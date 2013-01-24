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Емкость для воды

HD5093
  • Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода
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    Емкость для воды

    HD5093

    Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода

    Этот резервуар для воды предназначен для кофемашин Saeco и Gaggia Accademia. Ручка позволяет легко отсоединять его для наполнения и очистки. Узнать обо всех преимуществах

    Емкость для воды

    Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода

    Этот резервуар для воды предназначен для кофемашин Saeco и Gaggia Accademia. Ручка позволяет легко отсоединять его для наполнения и очистки. Узнать обо всех преимуществах

    Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода

    Этот резервуар для воды предназначен для кофемашин Saeco и Gaggia Accademia. Ручка позволяет легко отсоединять его для наполнения и очистки. Узнать обо всех преимуществах

    Емкость для воды

    Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода

    Этот резервуар для воды предназначен для кофемашин Saeco и Gaggia Accademia. Ручка позволяет легко отсоединять его для наполнения и очистки. Узнать обо всех преимуществах

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      Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода

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      • Xelsis, Accademia

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для кофемашин
        • HD8953/01
        • HD8953/09
        • HD8953/11
        • HD8953/19
        • HD8953/21
        • HD8954/01
        • HD8954/09
        • HD9712/01
        • HD9712/11

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