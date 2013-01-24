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Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода
Этот резервуар для воды предназначен для кофемашин Saeco и Gaggia Accademia. Ручка позволяет легко отсоединять его для наполнения и очистки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода
Этот резервуар для воды предназначен для кофемашин Saeco и Gaggia Accademia. Ручка позволяет легко отсоединять его для наполнения и очистки. Узнать обо всех преимуществах
Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода
Этот резервуар для воды предназначен для кофемашин Saeco и Gaggia Accademia. Ручка позволяет легко отсоединять его для наполнения и очистки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чтобы в вашей эспрессо-кофемашине всегда была вода
Этот резервуар для воды предназначен для кофемашин Saeco и Gaggia Accademia. Ручка позволяет легко отсоединять его для наполнения и очистки. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь