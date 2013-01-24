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Крышка внутреннего поддона для капель

HD5099
  • Закрывает поддон для капель в кофемашине Закрывает поддон для капель в кофемашине Закрывает поддон для капель в кофемашине
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    Крышка внутреннего поддона для капель

    HD5099

    Закрывает поддон для капель в кофемашине

    Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Xelsis, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка внутреннего поддона для капель

    Закрывает поддон для капель в кофемашине

    Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Xelsis, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах

    Закрывает поддон для капель в кофемашине

    Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Xelsis, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка внутреннего поддона для капель

    Закрывает поддон для капель в кофемашине

    Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Xelsis, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах

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      Закрывает поддон для капель в кофемашине

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Xelsis Digital ID

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • 10003450
        • 10003562
        • 10003563
        • 10003564
        • 10003663
        • 10003885
        Подходит для кофемашин
        • HD8943/11
        • HD8943/12
        • HD8943/19
        • HD8943/21
        • HD8943/22
        • HD8943/29
        • HD8944/01
        • HD8944/02
        • HD8944/09
        • HD8944/18
        • HD8953/01
        • HD8953/09
        • HD8953/11
        • HD8953/19
        • HD8953/21
        • HD8954/01
        • HD8954/09

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