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Закрывает поддон для капель в кофемашине
Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Xelsis, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Закрывает поддон для капель в кофемашине
Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Xelsis, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах
Закрывает поддон для капель в кофемашине
Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Xelsis, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Закрывает поддон для капель в кофемашине
Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Xelsis, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь