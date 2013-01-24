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Молочный кувшин

HD5207
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    Молочный кувшин

    HD5207
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Крепление для фильтра в кофемашине

    Кувшин для использования с кофемашинами Xelsis и Exprelia. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Крепление для фильтра в кофемашине

    Кувшин для использования с кофемашинами Xelsis и Exprelia. Прозрачный материал позволяет легко отслеживать уровень молока. Закажите дополнительный кувшин, чтобы использовать его во время очистки первого!

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      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

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