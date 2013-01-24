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Контейнер для отходов
Этот черный контейнер для отходов предназначен для сбора отработанного кофе. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном эспрессо-кофемашин Exprelia. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Контейнер для отходов
Этот черный контейнер для отходов предназначен для сбора отработанного кофе. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном эспрессо-кофемашин Exprelia. Узнать обо всех преимуществах
Контейнер для отходов
Этот черный контейнер для отходов предназначен для сбора отработанного кофе. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном эспрессо-кофемашин Exprelia. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Контейнер для отходов
Этот черный контейнер для отходов предназначен для сбора отработанного кофе. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном эспрессо-кофемашин Exprelia. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь