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Контейнер для кофейной гущи

HD5214
  • Контейнер для отходов Контейнер для отходов Контейнер для отходов
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    Контейнер для кофейной гущи

    HD5214

    Контейнер для отходов

    Этот черный контейнер для отходов предназначен для сбора отработанного кофе. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном эспрессо-кофемашин Exprelia. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Контейнер для кофейной гущи

    Контейнер для отходов

    Этот черный контейнер для отходов предназначен для сбора отработанного кофе. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном эспрессо-кофемашин Exprelia. Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для отходов

    Этот черный контейнер для отходов предназначен для сбора отработанного кофе. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном эспрессо-кофемашин Exprelia. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Контейнер для кофейной гущи

    Контейнер для отходов

    Этот черный контейнер для отходов предназначен для сбора отработанного кофе. Его внешний вид прекрасно сочетается с дизайном эспрессо-кофемашин Exprelia. Узнать обо всех преимуществах

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      Контейнер для отходов

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Exprelia

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • 10003287
        • 10003521
        • 10003522
        • 10003523
        • 10003524
        • 10003525
        • 10003526
        • 10003578
        • 10003579
        • 10003738
        • 10003739
        • 10003760
        • 10003761
        • 10003808
        • 10003878
        Подходит для кофемашин
        • HD8851/01
        • HD8852/01
        • HD8852/09
        • HD8855/01
        • HD8855/09
        • HD8856/01
        • HD8856/02
        • HD8857/01
        • HD8857/09
        • HD8858/01
        • HD8859/01

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