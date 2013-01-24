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Диспенсер для кофе

HD5219
Общая оценка / 5
  • Дозирует кофе в кофемашине Дозирует кофе в кофемашине Дозирует кофе в кофемашине
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    Диспенсер для кофе

    HD5219
    Общая оценка / 5

    Дозирует кофе в кофемашине

    Диспенсер кофе определяет точную дозировку кофе в вашей эспрессо-кофемашине Exprelia. Гарантирует высочайшее качество напитка! Узнать обо всех преимуществах

    Диспенсер для кофе

    Дозирует кофе в кофемашине

    Диспенсер кофе определяет точную дозировку кофе в вашей эспрессо-кофемашине Exprelia. Гарантирует высочайшее качество напитка! Узнать обо всех преимуществах

    Дозирует кофе в кофемашине

    Диспенсер кофе определяет точную дозировку кофе в вашей эспрессо-кофемашине Exprelia. Гарантирует высочайшее качество напитка! Узнать обо всех преимуществах

    Диспенсер для кофе

    Дозирует кофе в кофемашине

    Диспенсер кофе определяет точную дозировку кофе в вашей эспрессо-кофемашине Exprelia. Гарантирует высочайшее качество напитка! Узнать обо всех преимуществах

    Дозирует кофе в кофемашине

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Exprelia

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • 10003287
      • 10003521
      • 10003522
      • 10003523
      • 10003524
      • 10003525
      • 10003526
      • 10003578
      • 10003579
      • 10003738
      • 10003739
      • 10003760
      • 10003761
      • 10003808
      • 10003878

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