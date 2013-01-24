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Дозирует кофе в кофемашине
Диспенсер кофе определяет точную дозировку кофе в вашей эспрессо-кофемашине Exprelia. Гарантирует высочайшее качество напитка! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дозирует кофе в кофемашине
Диспенсер кофе определяет точную дозировку кофе в вашей эспрессо-кофемашине Exprelia. Гарантирует высочайшее качество напитка! Узнать обо всех преимуществах
Дозирует кофе в кофемашине
Диспенсер кофе определяет точную дозировку кофе в вашей эспрессо-кофемашине Exprelia. Гарантирует высочайшее качество напитка! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дозирует кофе в кофемашине
Диспенсер кофе определяет точную дозировку кофе в вашей эспрессо-кофемашине Exprelia. Гарантирует высочайшее качество напитка! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь