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Крышка внутреннего поддона для капель

HD5224
  • Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель
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    Крышка внутреннего поддона для капель

    HD5224

    Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель

    Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Exprelia, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка внутреннего поддона для капель

    Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель

    Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Exprelia, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах

    Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель

    Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Exprelia, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка внутреннего поддона для капель

    Предотвращает скопление конденсата в поддоне для капель

    Эта черная крышка закрывает поддон для капель кофемашины Exprelia, расположенный в ее передней части. Крышка устанавливается под решетку из нержавеющей стали, которая находится на поддоне для капель и предотвращает конденсацию. Узнать обо всех преимуществах

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      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Exprelia

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для кофемашин
        • HD8852/01
        • HD8852/09
        • HD8855/01
        • HD8855/09
        • HD8856/01
        • HD8856/02
        • HD8857/01
        • HD8857/09
        • HD8858/01
        • HD8859/01

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