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Café Gaia

Кофемашина

HD7546/20
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  • Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе
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    Café Gaia Кофемашина

    HD7546/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе

    Кофеварка Café Gaia выполнена в классическом дизайне и готовит превосходный кофе. В термокувшине кофе сохраняет насыщенность вкуса и не остывает более 2 часов*. Узнать обо всех преимуществах

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    Café Gaia Кофемашина

    Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе

    Кофеварка Café Gaia выполнена в классическом дизайне и готовит превосходный кофе. В термокувшине кофе сохраняет насыщенность вкуса и не остывает более 2 часов*. Узнать обо всех преимуществах

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      Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе

      Термокувшин для горячего кофе (больше 2 часов)*

      • С термокувшином
      • Металл
      Термокувшин из нержавеющей стали с двойными стенками, поддерживающий температуру

      Термокувшин из нержавеющей стали с двойными стенками, поддерживающий температуру

      Первоклассный ударопрочный термокувшин из нержавеющей стали сохраняет аромат кофе и поддерживает температуру более 2 часов. Благодаря двойным стенкам температура кофе по истечении 2 часов сохраняется на уровне не менее 65 °C.

      Удобный фиксатор на термокувшине позволяет сохранить аромат

      Удобный фиксатор на термокувшине позволяет сохранить аромат

      Термокувшин оснащен удобным и простым в использовании фиксатором. Он обеспечивает сохранение температуры и аромата на прежнем уровне при извлечении кувшина из кофеварки.

      Насыщенный аромат кофе благодаря концентрированному потоку воды

      Насыщенный аромат кофе благодаря концентрированному потоку воды

      Благодаря направленному на кофе потоку воды обеспечивается оптимальная экстракция аромата кофейных зерен.

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

      Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

      Отделение для хранения кабеля: удобное хранение прибора на кухне

      Отделение для хранения кабеля: удобное хранение прибора на кухне

      Неиспользуемую часть кабеля можно легко убрать в отделение в задней панели кофеварки, благодаря чему прибор очень удобно размещать на кухне.

      Автоматическое отключение для безопасности и экономии энергии

      Автоматическое отключение для безопасности и экономии энергии

      В целях безопасности и экономии энергии кофеварка отключается автоматически после приготовления напитка. Термокувшин обеспечит поддержание температуры кофе.

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Индикатор уровня воды для удобного наполнения

      Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1000  Вт

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        255 x 221 x 370  миллиметра
        Вес изделия
        2,032  кг
        Вес, включая упаковку
        4,564  кг

      • Дизайн

        цвет
        Черный и металлик

      • Общие характеристики

        Удобное и простое использование
        • Индикатор уровня воды
        • Автоматическое отключение
        • Система "капля-стоп"
        Простая очистка и обслуживание
        • Съемный держатель фильтра
        • Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        Кофейные напитки
        Кофе американо
        Подходит для
        Молотый кофе
        Настройки температуры
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      • Технические характеристики

        Вместительный резервуар для воды
        1,2  л
        Длина шнура
        0,88  м
        Время приготовления для кувшина
        10  мин
        Частота
        50/60  Гц
        напряжение
        220–240  В
        Вместительный резервуар для воды
        До 15  чашек
        Давление помпы
        0  бар

      • Аксессуары

        В комплекте
        Ударопрочный термокувшин

      • Отделка

        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь и пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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            • Температура кофе: не меньше 65 °C через 2 часа