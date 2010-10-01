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Philips Saeco Poemia

Рожковая кофеварка

HD8325/09
Saeco
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Saeco
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день
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    Philips Saeco Poemia Рожковая кофеварка

    HD8325/09
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

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      Настоящий итальянский эспрессо каждый день

      С напорным фильтром Crema

      • Классический капучинатор
      • Нержавеющая сталь
      Держатель напорного фильтра Crema

      Держатель напорного фильтра Crema

      Специальный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую кофейную пену, какой бы сорт кофе вы ни выбрали.

      Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

      Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

      Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов

      Давление помпы 15 бар

      Давление помпы 15 бар

      Высокое давление позволяет раскрыть весь аромат молотого кофе

      Долговечные качественные материалы

      Долговечные качественные материалы

      Рожковая кофеварка Saeco создана из высококачественных и прочных материалов.

      Подогрев чашек

      Подогрев чашек

      Эта функция позволяет не только хранить чашки и стаканы для эспрессо на эспрессо-кофемашине, но и подогревает их, позволяя аромату раскрыться в полной мере и сохранить температуру

      Эргономичная работа день за днем

      Эргономичная работа день за днем

      Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

      • Вес и размеры

        Размеры изделия (Д х Г х В)
        200x265x297  миллиметра
        Масса продукта
        4,0  кг
        Вес
        4  кг
        Максимальная высота чашки
        75  миллиметра
        Объем резервуара для воды
        1  л

      • Конструкция

        Цвет
        Черный с хромированными деталями
        Материалы и отделка
        Пластик ABS и сталь

      • Характеристики

        Совместимость с фильтром Brita
        Опционально
        Трубка для подачи горячей воды / пара
        Да
        Интерфейс
        Поворотный переключатель
        Насадка панарелло
        Нержавеющая сталь
        Подставка для чашек
        Да
        Подогрев чашек
        Да
        Одновременное приготовление двух чашек
        Да
        Держатель фильтра
        Напорный фильтр "Crema"
        Использование с фильтр-пакетами
        Да

      • Технические характеристики

        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Длина шнура
        80  см
        Поддерживаемые виды кофе
        • Молотый кофе
        • Фильтр-пакеты
        Мощность
        950  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Логистические данные

        Размер палеты
        80,0 x 120,0 x 205,0  см
        Вес палеты (Европа)
        235  кг
        Количество единиц на палете
        40

      • Емкость для воды

        Объем резервуара для воды
        1  л

      • Технические данные

        Мощность
        950  Вт
        Давление помпы
        15  бар

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