HD8325/09
Настоящий итальянский эспрессо каждый день
Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену.Узнать обо всех преимуществах
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Специальный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую кофейную пену, какой бы сорт кофе вы ни выбрали.
Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов
Высокое давление позволяет раскрыть весь аромат молотого кофе
Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco создана из высококачественных и прочных материалов.
Эта функция позволяет не только хранить чашки и стаканы для эспрессо на эспрессо-кофемашине, но и подогревает их, позволяя аромату раскрыться в полной мере и сохранить температуру
Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!
Особенности
Резервуар для воды
Технические характеристики
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Обслуживание
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