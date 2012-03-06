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  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    Philips Saeco Poemia Рожковая эспрессо-кофеварка

    HD8327/09

    Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    С рожковой кофеваркой Saeco ценители традиционного способа приготовления кофе смогут каждый день наслаждаться идеальным эспрессо. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену.

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    Philips Saeco Poemia Рожковая эспрессо-кофеварка

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    Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    С напорным фильтром Crema

    • Классический капучинатор
    • Нержавеющая сталь
    Держатель напорного фильтра Crema

    Держатель напорного фильтра Crema

    Специальный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую кофейную пену, какой бы сорт кофе вы ни выбрали.

    Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

    Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

    Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов

    Давление помпы 15 бар

    Давление помпы 15 бар

    Высокое давление позволяет раскрыть весь аромат молотого кофе

    Подогрев чашек

    Подогрев чашек

    Эта функция позволяет не только хранить чашки и стаканы для эспрессо на эспрессо-кофемашине, но и подогревает их, позволяя аромату раскрыться в полной мере и сохранить температуру

    Эргономичная работа день за днем

    Эргономичная работа день за днем

    Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.

    Эспрессо-кофеварка из нержавеющей стали

    Эспрессо-кофеварка из нержавеющей стали

    Премиальный материал для долговечной работы и удобства очистки кофеварки.

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

    • Особенности

      Совместимость с фильтром Brita
      Опционально
      Трубка для подачи горячей воды / пара
      Да
      Интерфейс
      Поворотный переключатель
      Насадка панарелло
      Нержавеющая сталь
      Подогрев чашек
      Да
      Держатель фильтра
      Напорный фильтр "Crema"
      Одновременное приготовление двух чашек
      Да
      Использование с фильтр-пакетами
      Да

    • Резервуар для воды

      Объем резервуара для воды
      1  l

    • Технические характеристики

      Мощность
      950  W
      Давление помпы
      15  bar

    • Технические характеристики

      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Поддерживаемые виды кофе
      • Фильтр-пакеты
      • Молотый кофе
      Мощность
      950  W
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Сделано в Китае
      • Разработано в Италии
      Давление воды в насосе
      15 бар (идеальный эспрессо)

    • Дизайн

      Цвет
      Нержавеющая сталь
      Materials and finishing
      Нержавеющая сталь

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      200 x 265 x 297  mm
      Вес
      4  kg
      Вес продукта
      4  kg
      Максимальная высота чашки
      75  mm
      Объем резервуара для воды
      1,25  l

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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