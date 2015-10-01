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Saeco Poemia

Рожковая кофеварка

HD8425/21
Saeco
Общая оценка / 5
Saeco
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день
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    Saeco Poemia Рожковая кофеварка

    HD8425/21
    Общая оценка / 5

    Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    Вот уже 30 лет компания Saeco с присущей ей страстью занимается разработкой прогрессивных технологий. Одно из лучших инновационных решений — запатентованный держатель напорного фильтра Poemia, который гарантирует создание идеального эспрессо с превосходной пеной "crema". Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Poemia Рожковая кофеварка

    Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    Вот уже 30 лет компания Saeco с присущей ей страстью занимается разработкой прогрессивных технологий. Одно из лучших инновационных решений — запатентованный держатель напорного фильтра Poemia, который гарантирует создание идеального эспрессо с превосходной пеной "crema". Узнать обо всех преимуществах

    Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    Вот уже 30 лет компания Saeco с присущей ей страстью занимается разработкой прогрессивных технологий. Одно из лучших инновационных решений — запатентованный держатель напорного фильтра Poemia, который гарантирует создание идеального эспрессо с превосходной пеной "crema". Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Poemia Рожковая кофеварка

    Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    Вот уже 30 лет компания Saeco с присущей ей страстью занимается разработкой прогрессивных технологий. Одно из лучших инновационных решений — запатентованный держатель напорного фильтра Poemia, который гарантирует создание идеального эспрессо с превосходной пеной "crema". Узнать обо всех преимуществах

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      Настоящий итальянский эспрессо каждый день

      С напорным фильтром Crema

      • Серия к 30-летию компании Saeco
      • Классический капучинатор
      • Медная отделка
      Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

      Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

      Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов

      Давление помпы 15 бар

      Давление помпы 15 бар

      Высокое давление позволяет раскрыть весь аромат молотого кофе

      Автоматическое отключение

      Автоматическое отключение

      В целях экономии электроэнергии кофемашина автоматически выключается через 30 минут.

      Держатель напорного фильтра Crema

      Держатель напорного фильтра Crema

      Специальный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую кофейную пену, какой бы сорт кофе вы ни выбрали.

      Быстрый нагрев бойлера

      Быстрый нагрев бойлера

      Ваша кофемашина всегда готова к работе. Больше не придется ждать перед приготовлением каждой порции эспрессо, ведь теперь вы можете готовить свой любимый напиток чашка за чашкой.

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

      • Вес и размеры

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        300 x 230 x 320  миллиметра
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        200 x 265 x 297  миллиметра
        Вес изделия
        4  кг

      • Страна происхождения

        Сделано в
        Китай

      • Общие характеристики

        Одновременное приготовление чашек кофе
        2
        Подходит для
        Молотый кофе
        Удобное и простое использование
        • Автоматический переход в режим ожидания
        • Подогрев чашек
        • Съемный поддон для капель
        • Съемный резервуар для воды
        • Прозрачный резервуар для воды
        • Индикатор уровня воды
        Тип бойлера
        Алюминиевый бойлер
        Специальные функции
        • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
        • Приготовление молотого кофе
        Кофейные напитки
        Эспрессо

      • Принадлежности

        Комплектация
        Мерная ложка

      • Конструкция

        Цвет
        Черный и медный

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,8  м
        Напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Вместительный резервуар для воды
        1  л
        Высота чашки (макс.)
        75  миллиметра
        Давление помпы
        15  бар
        Бойлеры
        1

      • Обработка

        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Пластик
        Материал поддона для капель
        Пластик
        Материал держателя фильтра
        Нержавеющая сталь и пластик
        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал насадки панарелло
        Пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Социальная ответственность

        Потребляемая мощность при заваривании
        1025  Вт
        Изготовлен из переработанного сырья
        90 % (документация и упаковка)

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