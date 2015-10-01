Настоящий итальянский эспрессо каждый день
Вот уже 30 лет компания Saeco с присущей ей страстью занимается разработкой прогрессивных технологий. Одно из лучших инновационных решений — запатентованный держатель напорного фильтра Poemia, который гарантирует создание идеального эспрессо с превосходной пеной "crema". Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Настоящий итальянский эспрессо каждый день
Вот уже 30 лет компания Saeco с присущей ей страстью занимается разработкой прогрессивных технологий. Одно из лучших инновационных решений — запатентованный держатель напорного фильтра Poemia, который гарантирует создание идеального эспрессо с превосходной пеной "crema". Узнать обо всех преимуществах
Настоящий итальянский эспрессо каждый день
Вот уже 30 лет компания Saeco с присущей ей страстью занимается разработкой прогрессивных технологий. Одно из лучших инновационных решений — запатентованный держатель напорного фильтра Poemia, который гарантирует создание идеального эспрессо с превосходной пеной "crema". Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Настоящий итальянский эспрессо каждый день
Вот уже 30 лет компания Saeco с присущей ей страстью занимается разработкой прогрессивных технологий. Одно из лучших инновационных решений — запатентованный держатель напорного фильтра Poemia, который гарантирует создание идеального эспрессо с превосходной пеной "crema". Узнать обо всех преимуществах
Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов
Высокое давление позволяет раскрыть весь аромат молотого кофе
В целях экономии электроэнергии кофемашина автоматически выключается через 30 минут.
Специальный фильтр Crema гарантирует великолепную стойкую кофейную пену, какой бы сорт кофе вы ни выбрали.
Ваша кофемашина всегда готова к работе. Больше не придется ждать перед приготовлением каждой порции эспрессо, ведь теперь вы можете готовить свой любимый напиток чашка за чашкой.
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!
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Общие характеристики
Принадлежности
Конструкция
Технические характеристики
Обработка
Обслуживание
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