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Daily Collection

Хлебопечь

HD9016/30
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  • Свежий хлеб на завтрак каждый день Свежий хлеб на завтрак каждый день Свежий хлеб на завтрак каждый день
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    Daily Collection Хлебопечь

    HD9016/30
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Свежий хлеб на завтрак каждый день

    Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Ведь это так просто... Вечером добавьте ингредиенты, установите отсрочку старта на утро, а все остальное хлебопечь сделает сама. Узнать обо всех преимуществах

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    Daily Collection Хлебопечь

    Свежий хлеб на завтрак каждый день

    Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Ведь это так просто... Вечером добавьте ингредиенты, установите отсрочку старта на утро, а все остальное хлебопечь сделает сама. Узнать обо всех преимуществах

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      Свежий хлеб на завтрак каждый день

      Выпечка на любой вкус. Просто и вкусно!

      • 12 программ (включая режим д/йогурта)
      • 1000 г
      • Белый
      • Таймер отсрочки старта до 13 часов
      12 программ для приготовления хлеба, теста, варенья и даже йогурта

      12 программ для приготовления хлеба, теста, варенья и даже йогурта

      Хлебопечь Philips оснащена 12 простыми программами для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда вкусна и проста в приготовлении. С помощью программ можно установить оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у вас мало времени, можно воспользоваться программой быстрого выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова через один час.

      3 степени подрумянивания корочки на любой вкус

      3 степени подрумянивания корочки на любой вкус

      Благодаря усовершенствованной системе контроля температуры хлебопечь Philips VIVA позволяет испечь хлеб на любой вкус — просто нажмите нужную кнопку на панели управления, и Вы получите выпечку со светлой, золотистой или темной корочкой.

      2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

      2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

      Выпекайте хлеб нужного размера. Просто выберите размер буханки на панели управления — средний (750 г) или большой (1000 г).

      Таймер отсрочки старта до 13 часов позволит испечь свежий хлеб к заданному времени

      Таймер отсрочки старта до 13 часов позволит испечь свежий хлеб к заданному времени

      Наслаждайтесь незабываемым вкусом и неповторимым запахом свежего теплого хлеба по утрам — отличное начало дня! Просто установите перед сном таймер отсрочки старта на нужное время, и, пока Вы спите, хлебопечь испечет превосходный свежий хлеб к Вашему завтраку.

      Индикатор добавления ингредиентов для выпекания хлеба с добавками

      Индикатор добавления ингредиентов для выпекания хлеба с добавками

      Во время замешивания теста хлебопечь издает звуковой сигнал, сообщающий о том, что можно добавить дополнительные ингредиенты.

      Продуманный дизайн — компактный размер и тихая работа (< 65 дБа)

      Продуманный дизайн — компактный размер и тихая работа (< 65 дБа)

      Хлебопечь отличается продуманным дизайном и работает тихо (65 дБа). Компактная форма позволяет разместить ее на любой современной кухне.

      Специальный режим и емкость для приготовления домашнего йогурта

      Специальный режим и емкость для приготовления домашнего йогурта

      Готовьте йогурт при помощи специальной программы. Контейнер для йогурта входит в комплект. Для удобства хранения прилагается крышка.

      Панель управления удобно расположена для всех пользователей

      Панель управления удобно расположена для всех пользователей

      В комплект входит буклет с рецептами

      В комплект входит буклет с рецептами

      Через окошко удобно следить за тем, как хлеб поднимается и подрумянивается

      Через окошко удобно следить за тем, как хлеб поднимается и подрумянивается

      Съемная крышка для легкой очистки

      Съемная крышка для легкой очистки

      Технические характеристики

      • Аксессуары в комплекте

        Форма для выпечки
        До 1 кг
        Мерная чашка
        Да
        Мерная ложечка
        Да
        Лопасти для замешивания теста
        Да
        Контейнер для йогурта с крышкой
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый

      • Общие характеристики

        Сигнал добавления ингредиентов
        Да
        Размер выпечки
        750 г, 1 кг
        Степени подрумянивания корочки
        3
        Термоизолированный корпус
        Да
        Программа приготовления теста
        Дрожжевое тесто (пироги, пицца, булочки, рулеты и т.п.)
        Количество часов отсрочки старта
        13
        Программа приготовления варенья
        Да
        ЖК-дисплей
        Да
        Количество лопастей для замешивания теста
        1
        Количество программ
        12
        Нескользящие ножки
        Да
        Включение одним нажатием
        Да
        Программы быстрого выпекания
        Да
        Буклет с рецептами
        Да
        Время сохранения хлеба теплым
        1 час
        Программа приготовления йогурта
        Да

      • Материал

        Форма для выпечки
        Алюминиевый сплав
        Основной корпус
        Полипропилен
        Лопасти для замешивания теста
        Алюминиевый сплав

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