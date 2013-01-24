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Pure Essentials Collection

Хлебопечь

HD9040/90
Общая оценка / 5
  • Свежий хлеб любой формы и различного вкуса Свежий хлеб любой формы и различного вкуса Свежий хлеб любой формы и различного вкуса
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    Pure Essentials Collection Хлебопечь

    HD9040/90
    Общая оценка / 5

    Свежий хлеб любой формы и различного вкуса

    Наслаждайтесь вкусом свежего теплого хлеба каждое утро, создавайте собственную форму с помощью этой уникальной хлебопечи Philips. Она может выпекать багеты, кексы, булочки, а также печенье разной формы. Побалуйте семью и раскройте свой творческий потенциал! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Pure Essentials Collection Хлебопечь

    Свежий хлеб любой формы и различного вкуса

    Наслаждайтесь вкусом свежего теплого хлеба каждое утро, создавайте собственную форму с помощью этой уникальной хлебопечи Philips. Она может выпекать багеты, кексы, булочки, а также печенье разной формы. Побалуйте семью и раскройте свой творческий потенциал! Узнать обо всех преимуществах

    Свежий хлеб любой формы и различного вкуса

    Наслаждайтесь вкусом свежего теплого хлеба каждое утро, создавайте собственную форму с помощью этой уникальной хлебопечи Philips. Она может выпекать багеты, кексы, булочки, а также печенье разной формы. Побалуйте семью и раскройте свой творческий потенциал! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Pure Essentials Collection Хлебопечь

    Свежий хлеб любой формы и различного вкуса

    Наслаждайтесь вкусом свежего теплого хлеба каждое утро, создавайте собственную форму с помощью этой уникальной хлебопечи Philips. Она может выпекать багеты, кексы, булочки, а также печенье разной формы. Побалуйте семью и раскройте свой творческий потенциал! Узнать обо всех преимуществах

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      Свежий хлеб любой формы и различного вкуса

      Формуйте свой любимый хлеб!

      • Функция Multi-Shape
      • 14 программ, 1250 г
      • Черный
      Аксессуар для выпекания хлеба Вашей любимой формы

      Аксессуар для выпекания хлеба Вашей любимой формы

      Уникальный аксессуар позволяет Вам выпекать хлеб любой формы. Вы сможете приготовить багеты, булочки или рогалики и даже печенье различной формы, которые понравятся всей семье. Аксессуар представляет собой два противня, каждый из которых содержит по три разделителя, которые можно использовать для выпекания теста различного объема и формы. Можно испечь до 12 булочек — с семечками для ужина с друзьями или с сыром для пикантности — или сочетать багеты с рогаликами, или же извлечь разделители и испечь хлеб любой формы. Раскройте свой творческий потенциал!

      14 программ для выпечки, создания теста и формования хлеба

      14 программ для выпечки, создания теста и формования хлеба

      Хлебопечь Philips имеет 14 программ для выпечки любой сложности - от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. С ее помощью можно приготовить тесто для макарон, пиццы, бубликов, печенья и различных кондитерских изделий, а также варить варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда вкусна и проста в приготовлении. Имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления различных видов выпечки. Если у Вас мало времени, можно воспользоваться режимами быстрой выпечки, с помощью которых можно испечь хлеб в два раза быстрее или даже за один час.

      Индикатор "Добавить ингредиенты" для выпекания хлеба с добавками

      Индикатор "Добавить ингредиенты" для выпекания хлеба с добавками

      Выпекайте хлеб с дополнительными ингредиентами, такими как орехи или сухофрукты, — просто и весело. Когда сработает индикатор "Добавить ингредиенты", просто добавьте нужные составляющие к тесту, и остальное печь сделает сама. Добавляйте все, что нравится — орехи, семечки, оливки, сухофрукты, сыр, лук, бекон, нугу, шоколад и многое другое — для выпечки особого хлеба с неповторимым вкусом!

      3 различных размера буханок, включая большую буханку 1,25 кг

      3 различных размера буханок, включая большую буханку 1,25 кг

      Не бойтесь приготовить слишком много хлеба или, наоборот, мало в случае, когда необходимо угостить еще несколько человек. Дополнительный объем хлебопечи и понятная маркировка позволяют приготовить средние, большие или очень большие буханки весом 750 г, 1 кг и 1,25 кг.

      3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

      3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

      Три уровня подрумянивания корочки позволяют выпекать хлеб на любой вкус. Выберите уровень подрумянивания: светлая корочка, средняя или темная, — в зависимости от собственных предпочтений и любимого рецепта.

      В комплект входит буклет с рецептами

      В комплект входит буклет с рецептами

      Хотите попробовать что-то новенькое? В нашем буклете Вы найдете множество оригинальных рецептов и советов по добавлению различных ингредиентов. Вы сможете сделать любую выпечку особенной. Более того, все рецепты доступны и просты в исполнении, даже если Вы никогда раньше не пользовались хлебопечью.

      Отсрочка старта до 15 часов позволит выпечь свежий хлеб к любому времени

      Наслаждайтесь незабываемым вкусом и неповторимым запахом свежего теплого хлеба по утрам — отличное начало дня! Просто установите таймер отсрочки старта на нужное время, например утро, и идите спать. Когда Вы проснетесь, свежий хлеб будет уже готов.

      Простое и понятное управление с помощью кнопок

      Кнопки управления на хлебопечи Philips удобны и просты в использовании. С их помощью можно без труда задать нужные настройки. Сначала выберите тип выпечки, вес в соответствии с рецептом и уровень подрумянивания (или просто используйте одну из программ), затем запустите программу. С помощью больших и понятных значков можно без труда определить, что означает каждая кнопка. Кроме того, все выбранные настройки четко отображаются на ЖК-дисплее.

      Через смотровое окошко можно наблюдать за приготовлением хлеба

      Через смотровое окошко можно наблюдать за приготовлением хлеба: как тесто замешивается, перемешивается и выпекается — идеальное решение для тех, кто любит все держать под контролем.

      В комплект входят мерный стакан и ложечка

      Добавляйте твердые и жидкие ингредиенты в правильных количествах с помощью мерного стакана и ложечки — все, что нужно для начала.

      Нескользящие ручки для безопасного и легкого перемещения

      Если Вам нужно перемещать хлебопечь или убирать ее для хранения в шкаф, Вы будете приятно удивлены наличием прочных нескользящих ручек, позволяющих легко поднимать и перемещать прибор.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Количество часов таймера задержки
        15
        Сигнал добавления ингредиентов
        Да
        Включение одним нажатием
        Да
        Программа приготовления теста
        Паста, тесто (пицца, печенье, бублики и т. д.)
        Буклет с рецептами
        Да
        Быстрое программирование
        Да
        Только запекание
        Да
        Программа приготовления варенья
        Да
        Специальные программы
        Формовочный механизм, формовочный механизм для сладкого хлеба
        Степени готовности
        3
        Время сохранения хлеба теплым
        1 час
        Окошко
        Да
        Количество лопастей для замеса
        2
        ЖК-дисплей
        Да
        Термоизолированный корпус
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Размер выпечки
        750 г; 1000 г; 1,25 кг
        Количество программ
        14

      • Аксессуары в комплекте

        Лопасти для замеса
        Да
        Мерная чашка
        Да
        Мерная ложечка
        Да
        Дополнительные приспособления
        Нож и кисточка для обмазывания хлеба
        Форма для выпечки
        Формовочный механизм со съемными разделителями
        Контейнер для выпечки
        До 1,25 кг

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный, красный и полированный металл

      • Материал

        Основной корпус
        Пластик ПК, нержавеющая сталь, стекло
        Контейнер для выпечки
        Анодированный алюминий, двойное антипригарное покрытие
        Лопатка для замеса
        изготовлена литьем под давлением и имеет антипригарное покрытие
        Форма для выпечки
        Анодированный алюминий, антипригарное покрытие

      • Логистические данные

        Размер упаковки
        420x277x301 (ДxШxВ)  миллиметра
        Вес продукта
        7,7  кг

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