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Свежий хлеб любой формы и различного вкуса
Наслаждайтесь вкусом свежего теплого хлеба каждое утро, создавайте собственную форму с помощью этой уникальной хлебопечи Philips. Она может выпекать багеты, кексы, булочки, а также печенье разной формы. Побалуйте семью и раскройте свой творческий потенциал! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежий хлеб любой формы и различного вкуса
Наслаждайтесь вкусом свежего теплого хлеба каждое утро, создавайте собственную форму с помощью этой уникальной хлебопечи Philips. Она может выпекать багеты, кексы, булочки, а также печенье разной формы. Побалуйте семью и раскройте свой творческий потенциал! Узнать обо всех преимуществах
Свежий хлеб любой формы и различного вкуса
Наслаждайтесь вкусом свежего теплого хлеба каждое утро, создавайте собственную форму с помощью этой уникальной хлебопечи Philips. Она может выпекать багеты, кексы, булочки, а также печенье разной формы. Побалуйте семью и раскройте свой творческий потенциал! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежий хлеб любой формы и различного вкуса
Наслаждайтесь вкусом свежего теплого хлеба каждое утро, создавайте собственную форму с помощью этой уникальной хлебопечи Philips. Она может выпекать багеты, кексы, булочки, а также печенье разной формы. Побалуйте семью и раскройте свой творческий потенциал! Узнать обо всех преимуществах
Уникальный аксессуар позволяет Вам выпекать хлеб любой формы. Вы сможете приготовить багеты, булочки или рогалики и даже печенье различной формы, которые понравятся всей семье. Аксессуар представляет собой два противня, каждый из которых содержит по три разделителя, которые можно использовать для выпекания теста различного объема и формы. Можно испечь до 12 булочек — с семечками для ужина с друзьями или с сыром для пикантности — или сочетать багеты с рогаликами, или же извлечь разделители и испечь хлеб любой формы. Раскройте свой творческий потенциал!
Хлебопечь Philips имеет 14 программ для выпечки любой сложности - от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. С ее помощью можно приготовить тесто для макарон, пиццы, бубликов, печенья и различных кондитерских изделий, а также варить варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда вкусна и проста в приготовлении. Имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления различных видов выпечки. Если у Вас мало времени, можно воспользоваться режимами быстрой выпечки, с помощью которых можно испечь хлеб в два раза быстрее или даже за один час.
Выпекайте хлеб с дополнительными ингредиентами, такими как орехи или сухофрукты, — просто и весело. Когда сработает индикатор "Добавить ингредиенты", просто добавьте нужные составляющие к тесту, и остальное печь сделает сама. Добавляйте все, что нравится — орехи, семечки, оливки, сухофрукты, сыр, лук, бекон, нугу, шоколад и многое другое — для выпечки особого хлеба с неповторимым вкусом!
Не бойтесь приготовить слишком много хлеба или, наоборот, мало в случае, когда необходимо угостить еще несколько человек. Дополнительный объем хлебопечи и понятная маркировка позволяют приготовить средние, большие или очень большие буханки весом 750 г, 1 кг и 1,25 кг.
Три уровня подрумянивания корочки позволяют выпекать хлеб на любой вкус. Выберите уровень подрумянивания: светлая корочка, средняя или темная, — в зависимости от собственных предпочтений и любимого рецепта.
Хотите попробовать что-то новенькое? В нашем буклете Вы найдете множество оригинальных рецептов и советов по добавлению различных ингредиентов. Вы сможете сделать любую выпечку особенной. Более того, все рецепты доступны и просты в исполнении, даже если Вы никогда раньше не пользовались хлебопечью.
Наслаждайтесь незабываемым вкусом и неповторимым запахом свежего теплого хлеба по утрам — отличное начало дня! Просто установите таймер отсрочки старта на нужное время, например утро, и идите спать. Когда Вы проснетесь, свежий хлеб будет уже готов.
Кнопки управления на хлебопечи Philips удобны и просты в использовании. С их помощью можно без труда задать нужные настройки. Сначала выберите тип выпечки, вес в соответствии с рецептом и уровень подрумянивания (или просто используйте одну из программ), затем запустите программу. С помощью больших и понятных значков можно без труда определить, что означает каждая кнопка. Кроме того, все выбранные настройки четко отображаются на ЖК-дисплее.
Через смотровое окошко можно наблюдать за приготовлением хлеба: как тесто замешивается, перемешивается и выпекается — идеальное решение для тех, кто любит все держать под контролем.
Добавляйте твердые и жидкие ингредиенты в правильных количествах с помощью мерного стакана и ложечки — все, что нужно для начала.
Если Вам нужно перемещать хлебопечь или убирать ее для хранения в шкаф, Вы будете приятно удивлены наличием прочных нескользящих ручек, позволяющих легко поднимать и перемещать прибор.
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
Характеристики дизайна
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