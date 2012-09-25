HD9045/30
Свежий хлеб на завтрак каждый день
Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер отсрочки старта на утро, и хлебопечь Philips сделает все сама.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Хлебопечь Philips имеет 14 простых программ для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно испечь сдобу по оригинальным рецептам, например бородинский хлеб или пасхальный кулич, либо приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда будет вкусной и простой в приготовлении. Имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у вас мало времени, можно воспользоваться программой ускоренного выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова за один час.
Выпекайте хлеб нужного размера. Просто выберите размер буханки на панели управления — средний (750 г) или большой (1000 г).
Благодаря усовершенствованной системе контроля температуры хлебопечь Philips VIVA позволяет испечь хлеб на любой вкус — просто нажмите нужную кнопку на панели управления, и вы получите выпечку со светлой, золотистой или темной корочкой.
Во время замешивания теста хлебопечь издает звуковой сигнал, сообщающий о том, что можно добавить дополнительные ингредиенты.
Хлебопечь отличается продуманным дизайном. Она работает очень тихо (55 дБА), а значит разбудит вас только запахом свежего хлеба, а не шумом. Компактная форма позволит разместить ее на любой современной кухне.
Наслаждайтесь незабываемым вкусом и неповторимым запахом свежего теплого хлеба по утрам — отличное начало дня! Просто установите перед сном таймер отсрочки старта на нужное время, и, пока вы спите, хлебопечь испечет превосходный свежий хлеб к вашему завтраку.
Если вам нужно перемещать хлебопечь или убирать ее для хранения в шкаф, вы будете приятно удивлены наличием прочных нескользящих ручек, позволяющих легко поднимать и перемещать прибор.
Основание хлебопечи не нагревается
Характеристики дизайна
Материал
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.