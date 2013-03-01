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    HD9046/90

    HD9046/90

    Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Ведь это так просто... Вечером добавьте ингредиенты, установите отсрочку старта на утро, а все остальное хлебопечь сделает сама.

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    HD9046/90

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    14 программ для выпечки хлеба, приготовления теста, варенья и даже йогурта

    14 программ для выпечки хлеба, приготовления теста, варенья и даже йогурта

    Хлебопечь Philips имеет 14 простых программ для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно испечь сдобу по оригинальным рецептам, например бородинский хлеб или пасхальный кулич, а также приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда будет вкусной и простой в приготовлении. Имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у Вас мало времени, можно воспользоваться программой ускоренного выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова за один час.

    3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

    3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

    Благодаря усовершенствованной системе контроля температуры хлебопечь Philips VIVA позволяет испечь хлеб на любой вкус — просто нажмите нужную кнопку на панели управления, и Вы получите выпечку со светлой, золотистой или темной корочкой.

    2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

    2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

    Выпекайте хлеб нужного размера. Просто выберите размер буханки на панели управления — средний (750 г) или большой (1000 г).

    Таймер отсрочки старта до 13 часов позволит испечь свежий хлеб к заданному времени

    Таймер отсрочки старта до 13 часов позволит испечь свежий хлеб к заданному времени

    Наслаждайтесь незабываемым вкусом и неповторимым запахом свежего теплого хлеба по утрам — отличное начало дня! Просто установите перед сном таймер отсрочки старта на нужное время, и, пока Вы спите, хлебопечь испечет превосходный свежий хлеб к Вашему завтраку.

    Индикатор добавления ингредиентов для выпекания хлеба с добавками

    Индикатор добавления ингредиентов для выпекания хлеба с добавками

    Во время замешивания теста хлебопечь издает звуковой сигнал, сообщающий о том, что можно добавить дополнительные ингредиенты.

    Удобный дизайн, сверхтихая работа (<55 дБА) и компактная форма

    Удобный дизайн, сверхтихая работа (<55 дБА) и компактная форма

    Хлебопечь отличается продуманным дизайном. Она работает очень тихо (55 дБа), а значит разбудит Вас только запахом свежего хлеба, а не шумом. Компактная форма позволяет разместить ее на любой современной кухне.

    Контейнер для йогурта в комплекте

    Контейнер для йогурта в комплекте

    Готовьте йогурт при помощи специальной программы. Контейнер для йогурта входит в комплект. Для удобства хранения прилагается крышка.

    Панель управления расположена очень удобно для всех пользователей

    Панель управления расположена очень удобно для всех пользователей

    В комплект входит буклет с рецептами

    В комплект входит буклет с рецептами

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Черный

    • Материал

      Контейнер для выпечки
      Алюминиевый сплав
      Основной корпус
      Полипропилен
      Лопатка для замеса
      Алюминиевый сплав

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Буклет с рецептами
      Да
      Сигнал добавления ингредиентов
      Да
      Размер выпечки
      750 г, 1 кг
      Степени готовности
      3
      Термоизолированный корпус
      Да
      Включение одним нажатием
      Да
      Программа приготовления теста
      Паста, тесто (пицца, печенье, бублики и т. д.)
      Быстрое программирование
      Да
      Количество часов таймера задержки
      13
      Программа приготовления варенья
      Да
      ЖК-дисплей
      Да
      Количество лопастей для замеса
      1
      Количество программ
      14
      Время сохранения хлеба теплым
      1 час
      Программа приготовления йогурта
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Лопасти для замеса
      Да
      Мерная чашка
      Да
      Контейнер для выпечки
      До 1 кг
      Мерная ложечка
      Да
      Контейнер для йогурта с крышкой
      Да

    Badge-D2C

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