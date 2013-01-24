Ключевые слова для поиска
Свежий хлеб на завтрак каждый день
Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Ведь это так просто... Вечером добавьте ингредиенты, установите отсрочку старта на утро, а все остальное хлебопечь сделает сама. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежий хлеб на завтрак каждый день
Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Ведь это так просто... Вечером добавьте ингредиенты, установите отсрочку старта на утро, а все остальное хлебопечь сделает сама. Узнать обо всех преимуществах
Хлебопечь Philips имеет 14 простых программ для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно испечь сдобу по оригинальным рецептам, например бородинский хлеб или пасхальный кулич, а также приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда будет вкусной и простой в приготовлении. Имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у Вас мало времени, можно воспользоваться программой ускоренного выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова за один час.
Благодаря усовершенствованной системе контроля температуры хлебопечь Philips VIVA позволяет испечь хлеб на любой вкус — просто нажмите нужную кнопку на панели управления, и Вы получите выпечку со светлой, золотистой или темной корочкой.
Выпекайте хлеб нужного размера. Просто выберите размер буханки на панели управления — средний (750 г) или большой (1000 г).
Наслаждайтесь незабываемым вкусом и неповторимым запахом свежего теплого хлеба по утрам — отличное начало дня! Просто установите перед сном таймер отсрочки старта на нужное время, и, пока Вы спите, хлебопечь испечет превосходный свежий хлеб к Вашему завтраку.
Во время замешивания теста хлебопечь издает звуковой сигнал, сообщающий о том, что можно добавить дополнительные ингредиенты.
Хлебопечь отличается продуманным дизайном. Она работает очень тихо (55 дБа), а значит разбудит Вас только запахом свежего хлеба, а не шумом. Компактная форма позволяет разместить ее на любой современной кухне.
Готовьте йогурт при помощи специальной программы. Контейнер для йогурта входит в комплект. Для удобства хранения прилагается крышка.
Аксессуары в комплекте
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Материал