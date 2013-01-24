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Viva Collection

Хлебопечь

HD9046/90
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  • Свежий хлеб на завтрак каждый день Свежий хлеб на завтрак каждый день Свежий хлеб на завтрак каждый день
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    Viva Collection Хлебопечь

    HD9046/90
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Свежий хлеб на завтрак каждый день

    Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Ведь это так просто... Вечером добавьте ингредиенты, установите отсрочку старта на утро, а все остальное хлебопечь сделает сама. Узнать обо всех преимуществах

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    Viva Collection Хлебопечь

    Свежий хлеб на завтрак каждый день

    Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Ведь это так просто... Вечером добавьте ингредиенты, установите отсрочку старта на утро, а все остальное хлебопечь сделает сама. Узнать обо всех преимуществах

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      Свежий хлеб на завтрак каждый день

      Выпечка на любой вкус. Просто и вкусно!

      • 14 программ (включая режим д/йогурта)
      • 1000 г
      • Черный
      • Таймер отсрочки старта до 13 часов
      14 программ для выпечки хлеба, приготовления теста, варенья и даже йогурта

      14 программ для выпечки хлеба, приготовления теста, варенья и даже йогурта

      Хлебопечь Philips имеет 14 простых программ для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно испечь сдобу по оригинальным рецептам, например бородинский хлеб или пасхальный кулич, а также приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда будет вкусной и простой в приготовлении. Имеющиеся программы обеспечивают оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у Вас мало времени, можно воспользоваться программой ускоренного выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова за один час.

      3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

      3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

      Благодаря усовершенствованной системе контроля температуры хлебопечь Philips VIVA позволяет испечь хлеб на любой вкус — просто нажмите нужную кнопку на панели управления, и Вы получите выпечку со светлой, золотистой или темной корочкой.

      2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

      2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

      Выпекайте хлеб нужного размера. Просто выберите размер буханки на панели управления — средний (750 г) или большой (1000 г).

      Таймер отсрочки старта до 13 часов позволит испечь свежий хлеб к заданному времени

      Таймер отсрочки старта до 13 часов позволит испечь свежий хлеб к заданному времени

      Наслаждайтесь незабываемым вкусом и неповторимым запахом свежего теплого хлеба по утрам — отличное начало дня! Просто установите перед сном таймер отсрочки старта на нужное время, и, пока Вы спите, хлебопечь испечет превосходный свежий хлеб к Вашему завтраку.

      Индикатор добавления ингредиентов для выпекания хлеба с добавками

      Индикатор добавления ингредиентов для выпекания хлеба с добавками

      Во время замешивания теста хлебопечь издает звуковой сигнал, сообщающий о том, что можно добавить дополнительные ингредиенты.

      Продуманный дизайн — компактная форма и тихая работа (< 55 дБа)

      Продуманный дизайн — компактная форма и тихая работа (< 55 дБа)

      Хлебопечь отличается продуманным дизайном. Она работает очень тихо (55 дБа), а значит разбудит Вас только запахом свежего хлеба, а не шумом. Компактная форма позволяет разместить ее на любой современной кухне.

      Специальный режим и емкость для приготовления домашнего йогурта

      Специальный режим и емкость для приготовления домашнего йогурта

      Готовьте йогурт при помощи специальной программы. Контейнер для йогурта входит в комплект. Для удобства хранения прилагается крышка.

      Удобно расположенная панель управления на русском языке

      Удобно расположенная панель управления на русском языке

      В комплект входит буклет с рецептами

      В комплект входит буклет с рецептами

      Технические характеристики

      • Аксессуары в комплекте

        Форма для выпечки
        До 1 кг
        Мерная чашка
        Да
        Мерная ложечка
        Да
        Лопасти для замешивания теста
        Да
        Емкость для йогурта с крышкой
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный

      • Общие характеристики

        Сигнал добавления ингредиентов
        Да
        Размер выпечки
        750 г, 1 кг
        Степени подрумянивания корочки
        3
        Термоизолированный корпус
        Да
        Программа приготовления теста
        Дрожжевое тесто (пироги, пицца, булочки, рулеты и т.п.), пресное тесто (пельмени, вареники, домашняя лапша и т.п.)
        Количество часов отсрочки старта
        13
        Программа приготовления варенья
        Да
        ЖК-дисплей
        Да
        Количество лопастей для замеса
        1
        Количество программ
        14
        Нескользящие ножки
        Да
        Включение одним нажатием
        Да
        Программы быстрого выпекания
        Да
        Буклет с рецептами
        Да
        Время сохранения хлеба теплым
        1 час
        Программа приготовления йогурта
        Да

      • Материал

        Форма для выпечки
        Алюминиевый сплав
        Основной корпус
        Полипропилен
        Лопасть для замешивания теста
        Алюминиевый сплав

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