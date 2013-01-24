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Viva Collection

Пароварка

HD9120/00
Общая оценка / 5
  • Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее!
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    Viva Collection Пароварка

    HD9120/00
    Общая оценка / 5

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Пароварка Philips с контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами любимых приправ. В чаше для варки XL можно приготовить супы, рис, гарниры, каши и другие блюда. Просто установите таймер! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Пароварка

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Пароварка Philips с контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами любимых приправ. В чаше для варки XL можно приготовить супы, рис, гарниры, каши и другие блюда. Просто установите таймер! Узнать обо всех преимуществах

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Пароварка Philips с контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами любимых приправ. В чаше для варки XL можно приготовить супы, рис, гарниры, каши и другие блюда. Просто установите таймер! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Пароварка

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Пароварка Philips с контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами любимых приправ. В чаше для варки XL можно приготовить супы, рис, гарниры, каши и другие блюда. Просто установите таймер! Узнать обо всех преимуществах

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      Еще вкуснее и ароматнее!

      Пароварка с контейнером для трав и специй

      • 9 л, 900 Вт
      • Ручной таймер
      Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

      Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

      Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.

      Чаша для варки XL для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

      Чаша для варки XL для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

      Чашу для варки XL можно использовать для приготовления самых разнообразных вкусных блюд для всей семьи. Она подходит для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других продуктов.

      Таймер на 60 минут

      Таймер на 60 минут

      Таймер на 60 минут со звуковым сигналом готовности и автоматическим отключением.

      Внешнее устройство для долива воды

      Внешнее устройство для долива воды

      Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.

      Составляемые чаши для удобного хранения

      Составляемые чаши для удобного хранения

      Составляемые чаши занимают меньше места при хранении.

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Использование посудомоечной машины облегчает очистку.

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура экономит место на кухне.

      Съемное дно чаш позволяет готовить большие порции

      Нужно приготовить большую порцию, например цыпленка или любое другое объемное блюдо? Просто снимите днища с чаш, чтобы увеличить функциональное пространство, а пароварка сделает все остальное — тщательно приготовит все продукты.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал
        Пластик
        Цвет
        Белый с сиреневыми вставками

      • Аксессуары в комплекте

        Чаша для варки XL
        2,5  Д
        Углубления для яиц
        Да

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Индикатор уровня воды
        Да
        Защита от перегрева и от включения без воды
        Да
        Количество чаш
        3  шт.

      • Вес и габариты

        Вес устройства
        2,3  кг
        Размеры изделия (ш x в x г)
        364 x 450 x 228  миллиметра

      • Технические характеристики

        Питание
        900  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        100  см
        Емкость (макс.)
        2,5 / 2,6 / 3,5  Д
        Вместительный резервуар для воды
        1,1  Д

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