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Еще вкуснее и ароматнее!
Пароварка Philips с контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами любимых приправ. В чаше для варки XL можно приготовить супы, рис, гарниры, каши и другие блюда. Просто установите таймер! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще вкуснее и ароматнее!
Пароварка Philips с контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами любимых приправ. В чаше для варки XL можно приготовить супы, рис, гарниры, каши и другие блюда. Просто установите таймер! Узнать обо всех преимуществах
Еще вкуснее и ароматнее!
Пароварка Philips с контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами любимых приправ. В чаше для варки XL можно приготовить супы, рис, гарниры, каши и другие блюда. Просто установите таймер! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще вкуснее и ароматнее!
Пароварка Philips с контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами любимых приправ. В чаше для варки XL можно приготовить супы, рис, гарниры, каши и другие блюда. Просто установите таймер! Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.
Чашу для варки XL можно использовать для приготовления самых разнообразных вкусных блюд для всей семьи. Она подходит для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других продуктов.
Таймер на 60 минут со звуковым сигналом готовности и автоматическим отключением.
Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.
Составляемые чаши занимают меньше места при хранении.
Использование посудомоечной машины облегчает очистку.
Отделение для хранения шнура экономит место на кухне.
Нужно приготовить большую порцию, например цыпленка или любое другое объемное блюдо? Просто снимите днища с чаш, чтобы увеличить функциональное пространство, а пароварка сделает все остальное — тщательно приготовит все продукты.
Характеристики дизайна
Аксессуары в комплекте
Общие характеристики
Вес и габариты
Технические характеристики