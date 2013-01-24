Еще вкуснее и ароматнее!

Эта пароварка Philips с уникальным контейнером для трав и специй насыщает блюда изысканными ароматами приправ. Такие функции, как 60-минутный таймер, внешнее устройство для долива воды, а также детали, пригодные для мытья в посудомоечной машине, делают приготовление пищи на пару максимально простым. Узнать обо всех преимуществах