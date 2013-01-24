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Pure Essentials Collection

Пароварка

HD9140/30
Общая оценка / 5
1 награда
  • Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее!
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    Pure Essentials Collection Пароварка

    HD9140/30
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Эта высококачественная пароварка с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами приправ. Предустановки таймера, функция поддержания тепла и книга рецептов от профессионального повара помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Pure Essentials Collection Пароварка

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Эта высококачественная пароварка с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами приправ. Предустановки таймера, функция поддержания тепла и книга рецептов от профессионального повара помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Эта высококачественная пароварка с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами приправ. Предустановки таймера, функция поддержания тепла и книга рецептов от профессионального повара помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Pure Essentials Collection Пароварка

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Эта высококачественная пароварка с уникальным контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами приправ. Предустановки таймера, функция поддержания тепла и книга рецептов от профессионального повара помогут вам приготовить вкуснейшие блюда. Узнать обо всех преимуществах

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      Еще вкуснее и ароматнее!

      Контейнер для трав и специй: изысканный вкус и аромат

      • 9 л, 900 Вт
      • Набор предустановленных режимов
      Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

      Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

      Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.

      Набор предустановленных режимов для рыбы, овощей, риса и т.п.

      Набор предустановленных режимов для рыбы, овощей, риса и т.п.

      Приготовление на пару — это тонкое искусство, и именно поэтому пароварки Philips оснащены широким рядом предустановленных режимов, благодаря которым пар выключается автоматически. Это помогает готовить огромное разнообразие блюд, включая рис, яйца, овощи, цыплят и рыбу, добиваясь превосходных результатов и сохраняя все ароматы и витамины.

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Использование посудомоечной машины облегчает очистку.

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура экономит место на кухне.

      Составляемые чаши для удобного хранения

      Составляемые чаши для удобного хранения

      Составляемые чаши занимают меньше места при хранении.

      Внешнее устройство для долива воды

      Внешнее устройство для долива воды

      Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.

      Индикатор очистки от накипи со звуковым сигналом

      Индикатор очистки от накипи со звуковым сигналом.

      Цифровой таймер

      Цифровой таймер со звуковым сигналом, сообщающим о готовности, и функцией автоматического отключения.

      Индикатор необходимости долива воды

      Индикатор добавления воды загорается при низком уровне воды.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал
        Пластиковые и стальные части
        Длина шнура
        100 cm
        Размеры изделия (ш x в x г)
        312 x 450 x 227 mm
        Цвет
        Белый, металлик, красный
        напряжение
        220–240 V
        Индикатор включения питания
        Да
        Частота
        50/60 Hz
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Защита от перегрева и от включения без воды
        Да
        Вес устройства
        2,3 kg
        Количество чаш
        3 pcs
        Индикатор уровня воды
        Да
        Емкость (макс.)
        2,5 / 2,6 / 3,5 л
        Вместительный резервуар для воды
        1,1 л
        Контейнер для риса/супа/продуктов питания
        1,2 л
        Нескользящие ножки
        Да
        Углубления для яиц
        Да
        Мощность
        900 W

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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