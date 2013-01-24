Чаша для приготовления риса, рыбы и других продуктов в собственном соку/соусе

Такие продукты как рыба и рис хорошо готовить на пару, используя соус, бульон или собственный сок. Именно поэтому в комплектацию алюминиевой пароварки входит специальная чаша, в которой можно приготовить рыбу и рис в особом соусе и сохранить аромат и неповторимый вкус блюда.