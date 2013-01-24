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Еще вкуснее и ароматнее!
Пароварка из алюминия в привлекательном современном корпусе отлично сохраняет аромат блюд. Благодаря функциям Gentle Steam ("мягкий пар"), контейнеру для специй Flavour Booster+ и режиму Turbo Start блюда получаются удивительно вкусными и ароматными. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще вкуснее и ароматнее!
Пароварка из алюминия в привлекательном современном корпусе отлично сохраняет аромат блюд. Благодаря функциям Gentle Steam ("мягкий пар"), контейнеру для специй Flavour Booster+ и режиму Turbo Start блюда получаются удивительно вкусными и ароматными. Узнать обо всех преимуществах
Еще вкуснее и ароматнее!
Пароварка из алюминия в привлекательном современном корпусе отлично сохраняет аромат блюд. Благодаря функциям Gentle Steam ("мягкий пар"), контейнеру для специй Flavour Booster+ и режиму Turbo Start блюда получаются удивительно вкусными и ароматными. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще вкуснее и ароматнее!
Пароварка из алюминия в привлекательном современном корпусе отлично сохраняет аромат блюд. Благодаря функциям Gentle Steam ("мягкий пар"), контейнеру для специй Flavour Booster+ и режиму Turbo Start блюда получаются удивительно вкусными и ароматными. Узнать обо всех преимуществах
Рыба имеет очень нежную текстуру, поэтому при высокой температуре она быстро переваривается. Теперь эта проблема решена. Алюминиевая пароварка Philips оснащена новой функцией мягкой обработки паром Gentle Steam. Благодаря ей рыба готовится при температуре 80 °C. Именно эта температура является идеальной для обработки рыбы. Мягкая, но в то же время тщательная тепловая обработка позволяет сохранить аромат, текстуру и аппетитный вид блюда.
Flavour Booster+ насыщает блюдо ароматами ваших любимых трав и специй, а также вина, бульона, лимонного сока и соевого соуса. Просто положите любимые специи в Flavour Booster, и во время приготовления ароматы трав и специй пропитают блюдо и придадут ему неповторимый аромат.
Функция Турбо Старт позволяет быстро установить оптимальный температурный режим для приготовления на пару, благодаря чему в продуктах сохраняется больше питательных веществ.
Приготовление на пару — это тонкое искусство, и именно поэтому пароварки Philips оснащены широким рядом предустановленных режимов, благодаря которым пар выключается автоматически. Это помогает готовить огромное разнообразие блюд, включая рис, яйца, овощи, цыплят и рыбу, добиваясь превосходных результатов и сохраняя все ароматы и витамины.
Использование посудомоечной машины облегчает очистку.
Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.
Нужно приготовить большую порцию, например цыпленка или любое другое объемное блюдо? Просто снимите днища с чаш, чтобы увеличить функциональное пространство, а пароварка сделает все остальное — тщательно приготовит все продукты.
Такие продукты как рыба и рис хорошо готовить на пару, используя соус, бульон или собственный сок. Именно поэтому в комплектацию алюминиевой пароварки входит специальная чаша, в которой можно приготовить рыбу и рис в особом соусе и сохранить аромат и неповторимый вкус блюда.
Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.
Буклет с рецептами в комплекте
Составляемые чаши занимают меньше места при хранении.
Характеристики дизайна
Аксессуары в комплекте
Общие характеристики
Вес и габариты
Технические характеристики