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Aluminium Collection

Пароварка

HD9160/00
Общая оценка / 5
  • Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее! Еще вкуснее и ароматнее!
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    Aluminium Collection Пароварка

    HD9160/00
    Общая оценка / 5

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Пароварка из алюминия в привлекательном современном корпусе отлично сохраняет аромат блюд. Благодаря функциям Gentle Steam ("мягкий пар"), контейнеру для специй Flavour Booster+ и режиму Turbo Start блюда получаются удивительно вкусными и ароматными. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Пароварка

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Пароварка из алюминия в привлекательном современном корпусе отлично сохраняет аромат блюд. Благодаря функциям Gentle Steam ("мягкий пар"), контейнеру для специй Flavour Booster+ и режиму Turbo Start блюда получаются удивительно вкусными и ароматными. Узнать обо всех преимуществах

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Пароварка из алюминия в привлекательном современном корпусе отлично сохраняет аромат блюд. Благодаря функциям Gentle Steam ("мягкий пар"), контейнеру для специй Flavour Booster+ и режиму Turbo Start блюда получаются удивительно вкусными и ароматными. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Пароварка

    Еще вкуснее и ароматнее!

    Пароварка из алюминия в привлекательном современном корпусе отлично сохраняет аромат блюд. Благодаря функциям Gentle Steam ("мягкий пар"), контейнеру для специй Flavour Booster+ и режиму Turbo Start блюда получаются удивительно вкусными и ароматными. Узнать обо всех преимуществах

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      Еще вкуснее и ароматнее!

      Восхитительные блюда из рыбы — мягкая обработка паром при 80 °C

      • 9 л, 2000 Вт
      • Gentle Steam
      Функция Gentle Steam ("мягкий пар"): сохраните нежную структуру и насыщенный цвет рыбы

      Функция Gentle Steam ("мягкий пар"): сохраните нежную структуру и насыщенный цвет рыбы

      Рыба имеет очень нежную текстуру, поэтому при высокой температуре она быстро переваривается. Теперь эта проблема решена. Алюминиевая пароварка Philips оснащена новой функцией мягкой обработки паром Gentle Steam. Благодаря ей рыба готовится при температуре 80 °C. Именно эта температура является идеальной для обработки рыбы. Мягкая, но в то же время тщательная тепловая обработка позволяет сохранить аромат, текстуру и аппетитный вид блюда.

      Контейнер Flavour Booster+ для трав и специй, а также жидкостей

      Контейнер Flavour Booster+ для трав и специй, а также жидкостей

      Flavour Booster+ насыщает блюдо ароматами ваших любимых трав и специй, а также вина, бульона, лимонного сока и соевого соуса. Просто положите любимые специи в Flavour Booster, и во время приготовления ароматы трав и специй пропитают блюдо и придадут ему неповторимый аромат.

      Функция Турбо Старт для быстрого приготовления и сохранения питательной ценности продуктов

      Функция Турбо Старт для быстрого приготовления и сохранения питательной ценности продуктов

      Функция Турбо Старт позволяет быстро установить оптимальный температурный режим для приготовления на пару, благодаря чему в продуктах сохраняется больше питательных веществ.

      Набор предустановленных режимов для рыбы, овощей, риса и т.п.

      Набор предустановленных режимов для рыбы, овощей, риса и т.п.

      Приготовление на пару — это тонкое искусство, и именно поэтому пароварки Philips оснащены широким рядом предустановленных режимов, благодаря которым пар выключается автоматически. Это помогает готовить огромное разнообразие блюд, включая рис, яйца, овощи, цыплят и рыбу, добиваясь превосходных результатов и сохраняя все ароматы и витамины.

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Использование посудомоечной машины облегчает очистку.

      Внешнее устройство для долива воды

      Внешнее устройство для долива воды

      Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.

      Съемное дно чаш позволяет готовить большие порции

      Съемное дно чаш позволяет готовить большие порции

      Нужно приготовить большую порцию, например цыпленка или любое другое объемное блюдо? Просто снимите днища с чаш, чтобы увеличить функциональное пространство, а пароварка сделает все остальное — тщательно приготовит все продукты.

      Чаша для приготовления риса, рыбы и других продуктов в собственном соку/соусе

      Чаша для приготовления риса, рыбы и других продуктов в собственном соку/соусе

      Такие продукты как рыба и рис хорошо готовить на пару, используя соус, бульон или собственный сок. Именно поэтому в комплектацию алюминиевой пароварки входит специальная чаша, в которой можно приготовить рыбу и рис в особом соусе и сохранить аромат и неповторимый вкус блюда.

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.

      Буклет с рецептами

      Буклет с рецептами

      Буклет с рецептами в комплекте

      Составляемые чаши для удобного хранения

      Составляемые чаши для удобного хранения

      Составляемые чаши занимают меньше места при хранении.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал
        Алюминий и пластик
        Цвет
        Темно-серый

      • Аксессуары в комплекте

        Углубления для яиц
        Да
        Контейнер для риса/супа/продуктов питания
        1,1  Д

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Индикатор уровня воды
        Да
        Защита от перегрева и от включения без воды
        Да
        Количество чаш
        3  шт.

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ш x в x г)
        340 x 210 x 435  миллиметра
        Вес устройства
        3,33  кг

      • Технические характеристики

        Питание
        2000  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        100  см
        Емкость (макс.)
        2,6/2,8/3,2  Д
        Вместительный резервуар для воды
        1,4  Д

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