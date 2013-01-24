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Чайник

HD9322/30
Общая оценка / 5
1 награда
  • Прослужит долго Прослужит долго Прослужит долго
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    Чайник

    HD9322/30
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Прослужит долго

    Этот стильный металлический электрический чайник HD9322 оливково-зеленого цвета оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чайник

    Прослужит долго

    Этот стильный металлический электрический чайник HD9322 оливково-зеленого цвета оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах

    Прослужит долго

    Этот стильный металлический электрический чайник HD9322 оливково-зеленого цвета оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чайник

    Прослужит долго

    Этот стильный металлический электрический чайник HD9322 оливково-зеленого цвета оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах

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      Прослужит долго

      Долгий срок службы

      • 1,7 литра
      • 2200 Вт
      • Оливково-зеленый, металлический
      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Прочный чайник с корпусом оливково-зеленого цвета из нержавеющей стали

      Прочный чайник с корпусом оливково-зеленого цвета из нержавеющей стали

      Прочный стильный чайник с корпусом оливково-зеленого цвета из нержавеющей стали рассчитан на долгий срок службы.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,75 м
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Нагревательный элемент
        Нержавеющая сталь
        Беспроводные
        Да
        Частота
        50/60 Hz
        Переключатель вкл./выкл.
        Поликарбонат
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Цвет
        Оливково-зеленый, металлический
        напряжение
        220—240 В
        Мощность
        2200 W
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Материал корпуса
        Нержавеющая сталь
        Емкость
        1,7 л

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        22,6 x 15,4 x 24,1 см

      • General specifications

        Non slip feet
        Да

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