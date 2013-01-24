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Прослужит долго
Этот стильный металлический электрический чайник HD9322 бордового цвета оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах
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Прослужит долго
Этот стильный металлический электрический чайник HD9322 бордового цвета оснащен плоским и удобным в очистке нагревательным элементом, который позволяет быстро вскипятить воду. Крышка на пружине легко открывается. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.
Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.
Прочный стильный чайник с корпусом бордового цвета из нержавеющей стали рассчитан на долгий срок службы.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Размеры
Обслуживание