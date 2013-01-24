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Daily Collection

Чайник

HD9334/11
Общая оценка / 5
2 награды
  • Стильный и долговечный Стильный и долговечный Стильный и долговечный
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    Daily Collection Чайник

    HD9334/11
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Стильный и долговечный

    Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Чайник

    Стильный и долговечный

    Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

    Стильный и долговечный

    Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Чайник

    Стильный и долговечный

    Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

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      Стильный и долговечный

      Прозрачный дизайн для удобного кипячения

      • 1,5 л
      • 2200 Вт
      • Пластик
      Понятный индикатор уровня воды по всей окружности

      Понятный индикатор уровня воды по всей окружности

      Понятный индикатор уровня воды просматривается с любой стороны благодаря прозрачному корпусу. Уровень воды обозначается с помощью стильных полосок с указанием количества чашек.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Съемная крышка для максимально удобной чистки

      Съемная крышка для максимально удобной чистки

      Полностью съемная крышка для удобства чистки.

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 180 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

      Плоский нагревательный элемент для легкой очистки

      Плоский нагревательный элемент для легкой очистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Специальный дизайн предотвращает образование конденсата на крышке, ручке и переключателе

      Специальный дизайн предотвращает образование конденсата на крышке, ручке и переключателе

      Особый дизайн крышки, ручки и переключателя предотвращает образование конденсата и контакт с паром.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        223 x 162 x 254 mm
        Микрофильтр
        180 мкм
        цвет
        Звездный белый и лазурный
        напряжение
        220–240 V
        Длина шнура
        0,75 m
        Частота
        50/60 Hz
        Сделано в
        Китае
        Функции устройства
        • Подставка с поворотом на 360 градусов
        • Автоматическое отключение
        • Защита от выкипания
        • Отделение для хранения шнура
        • Плоский нагревательный элемент
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        Мощность
        2200 W
        Объем
        1,5 л

      • Отделка

        Материал переключателя
        Полипропилен
        Материал основного корпуса
        Полипропилен
        Материал нагревательного элемента
        Нержавеющая сталь

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