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Форма для выпечки для аэрогриля XL

HD9912/90
Общая оценка / 5
  • Для восхитительной домашней пиццы, киша и пирогов Для восхитительной домашней пиццы, киша и пирогов Для восхитительной домашней пиццы, киша и пирогов
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    Форма для выпечки для аэрогриля XL

    HD9912/90
    Общая оценка / 5

    Для восхитительной домашней пиццы, киша и пирогов

    Теперь с помощью аэрогриля вы можете выпекать по любимым рецептам. Легко, быстро и безопасно готовьте восхитительную домашнюю пиццу, киши, сладкие пироги, лепешки, запеканку и другую еду. Узнать обо всех преимуществах

    Форма для выпечки для аэрогриля XL

    Для восхитительной домашней пиццы, киша и пирогов

    Теперь с помощью аэрогриля вы можете выпекать по любимым рецептам. Легко, быстро и безопасно готовьте восхитительную домашнюю пиццу, киши, сладкие пироги, лепешки, запеканку и другую еду. Узнать обо всех преимуществах

    Для восхитительной домашней пиццы, киша и пирогов

    Теперь с помощью аэрогриля вы можете выпекать по любимым рецептам. Легко, быстро и безопасно готовьте восхитительную домашнюю пиццу, киши, сладкие пироги, лепешки, запеканку и другую еду. Узнать обо всех преимуществах

    Форма для выпечки для аэрогриля XL

    Для восхитительной домашней пиццы, киша и пирогов

    Теперь с помощью аэрогриля вы можете выпекать по любимым рецептам. Легко, быстро и безопасно готовьте восхитительную домашнюю пиццу, киши, сладкие пироги, лепешки, запеканку и другую еду. Узнать обо всех преимуществах

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      Для восхитительной домашней пиццы, киша и пирогов

      Форма для выпечки для аэрогриля XL

      • Подходит для линейки HD924x
      • Приготовление разнообразных блюд
      • Антипригарное покрытие
      Быстрый воздухопоток для идеальных результатов

      Быстрый воздухопоток для идеальных результатов

      Благодаря технологии Rapid Air обеспечивается идеальное приготовление полезных блюд, поскольку для этого практически не требуется масла.

      Высококачественная сковорода с антипригарным покрытием для удобного извлечения продуктов

      Высококачественная сковорода с антипригарным покрытием для удобного извлечения продуктов

      Антипригарное покрытие помогает легко извлекать пиццу, киш или пирог.

      Большая поверхность для приготовления больших порций

      Большая поверхность для приготовления больших порций

      Форма для выпечки XL имеет квадратную форму и оптимально использует пространство в аэрогриле XL, чтобы вы могли готовить блюда на всю семью.

      Для приготовления сладкой и пикантной выпечки

      Для приготовления сладкой и пикантной выпечки

      С формой для выпечки XL вы сможете использовать аэрогриль еще чаще для приготовления вкуснейших домашних блюд. Попробуйте приготовить пиццу, киш, пироги или другую или пикантную выпечку.

      Легко чистится благодаря антипригарному покрытию и возможность мыть в посудомоечной машине

      Легко чистится благодаря антипригарному покрытию и возможность мыть в посудомоечной машине

      Благодаря антипригарному покрытию очистка формы для выпечки аэрогриля XL не составит труда. Кроме того, сковорода подходит для мытья в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Антипригарное покрытие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Алюминиевый

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