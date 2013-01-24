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Для восхитительной домашней пиццы, киша и пирогов
Теперь с помощью аэрогриля вы можете выпекать по любимым рецептам. Легко, быстро и безопасно готовьте восхитительную домашнюю пиццу, киши, сладкие пироги, лепешки, запеканку и другую еду. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для восхитительной домашней пиццы, киша и пирогов
Теперь с помощью аэрогриля вы можете выпекать по любимым рецептам. Легко, быстро и безопасно готовьте восхитительную домашнюю пиццу, киши, сладкие пироги, лепешки, запеканку и другую еду. Узнать обо всех преимуществах
Для восхитительной домашней пиццы, киша и пирогов
Теперь с помощью аэрогриля вы можете выпекать по любимым рецептам. Легко, быстро и безопасно готовьте восхитительную домашнюю пиццу, киши, сладкие пироги, лепешки, запеканку и другую еду. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для восхитительной домашней пиццы, киша и пирогов
Теперь с помощью аэрогриля вы можете выпекать по любимым рецептам. Легко, быстро и безопасно готовьте восхитительную домашнюю пиццу, киши, сладкие пироги, лепешки, запеканку и другую еду. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря технологии Rapid Air обеспечивается идеальное приготовление полезных блюд, поскольку для этого практически не требуется масла.
Антипригарное покрытие помогает легко извлекать пиццу, киш или пирог.
Форма для выпечки XL имеет квадратную форму и оптимально использует пространство в аэрогриле XL, чтобы вы могли готовить блюда на всю семью.
С формой для выпечки XL вы сможете использовать аэрогриль еще чаще для приготовления вкуснейших домашних блюд. Попробуйте приготовить пиццу, киш, пироги или другую или пикантную выпечку.
Благодаря антипригарному покрытию очистка формы для выпечки аэрогриля XL не составит труда. Кроме того, сковорода подходит для мытья в посудомоечной машине.
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Дизайн
Отделка