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  • Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера

    Daily Collection Ручной блендер

    HR1328/90

    Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера

    Этот ручной блендер Philips обеспечивает мощность 550 Вт и оснащен технологией смешивания ProMix, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд. С помощью насадки-миксера можно не только легко готовить тесто для кексов, но и взбивать яичные белки и сливки.

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    Daily Collection Ручной блендер

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    Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера

    ProMix, 550 Вт, с насадкой-миксером

    • 550 Вт
    • Металлическая нога ProMix
    • Насадка-миксер и измельчитель
    • 1 скорость
    Эффективное и однородное смешивание

    Эффективное и однородное смешивание

    Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

    Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

    Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

    Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

    Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

    Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

    Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

    Мотор мощностью 550 Вт для обработки разнообразных ингредиентов

    Мотор мощностью 550 Вт для обработки разнообразных ингредиентов

    Мотор мощностью 550 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

    Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

    Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

    Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

    Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips

    Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips оснащена двумя насадками для взбивания. С ее помощью можно приготовить даже тесто для тортов. Насадка-миксер подходит для смешивания и взбивания большого количества ингредиентов, справляется с задачей быстрее и эффективнее по сравнению с обычным венчиком или взбиванием вручную. Готовьте тесто для кексов, тортов и бисквита, взбивайте сливки, яйца и многое другое.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Полипропилен
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал насадки
      Металл

    • Аксессуары

      Измельчитель
      Компактный измельчитель
      Миксер
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      550  W
      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      1,2  m
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Отсоединяемый шнек
      С 2 кнопками
      Режим скорости
      1

    Badge-D2C

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