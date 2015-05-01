HR1328/90
Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера
Этот ручной блендер Philips обеспечивает мощность 550 Вт и оснащен технологией смешивания ProMix, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд. С помощью насадки-миксера можно не только легко готовить тесто для кексов, но и взбивать яичные белки и сливки.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.
Мотор мощностью 550 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.
Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips оснащена двумя насадками для взбивания. С ее помощью можно приготовить даже тесто для тортов. Насадка-миксер подходит для смешивания и взбивания большого количества ингредиентов, справляется с задачей быстрее и эффективнее по сравнению с обычным венчиком или взбиванием вручную. Готовьте тесто для кексов, тортов и бисквита, взбивайте сливки, яйца и многое другое.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.