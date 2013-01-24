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Приготовление домашней пищи за считанные секунды
Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Приготовление домашней пищи за считанные секунды
Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
Приготовление домашней пищи за считанные секунды
Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Приготовление домашней пищи за считанные секунды
Данный ручной блендер Philips сочетает в себе двигатель мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считаные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах
Мгновенное смешивание продуктов.
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Никаких брызг и грязи при смешивании.
Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна
Аксессуары