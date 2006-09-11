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  • Дополнительная мощность — профессиональные результаты Дополнительная мощность — профессиональные результаты Дополнительная мощность — профессиональные результаты

    Pure Essentials Collection Ручной блендер

    HR1371/90

    Дополнительная мощность — профессиональные результаты

    Любая домохозяйка ценит свежие, качественные блюда. Но для их приготовления не надо быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру Philips Вы быстро и просто добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне.

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    Pure Essentials Collection Ручной блендер

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    Дополнительная мощность — профессиональные результаты

    Мощный мотор 700 Вт и нож двойного действия

    • 700 Вт, металлическая нога
    • Нож двойного действия
    • Стакан 1 л, измельчитель
    •  5 скоростей + турборежим
    Нож двойного действия

    Нож двойного действия

    Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

    Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

    Измельчитель XL для обработки большого количества продуктов

    Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Никаких брызг и грязи при смешивании.

    Несколько скоростей, кнопка турборежима

    Несколько скоростей, кнопка турборежима

    Мощный мотор 700 Вт

    Мощный мотор 700 Вт

    Ручной блендер с мерным стаканом 1 л

    С помощью стакана объемом 1 л можно отмерять ингредиенты для приготовления блюд по любимым рецептам, а также быстро смешивать супы, пюре и коктейли.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Черный, металлик, красный
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал насадки
      Металл
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN

    • Аксессуары

      Измельчитель
      Измельчитель размера XL
      Стакан
      1 л

    • Технические характеристики

      Мощность
      700  W
      Напряжение
      220—240 В  V
      Длина шнура
      1,3  m
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Отсоединяемый шнек
      С 2 кнопками
      Режим скорости
      5
      Турборежим
      Да

    Badge-D2C

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