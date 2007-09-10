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  • Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов

    Daily Collection Ручной миксер

    HR1560/55

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи. Он оснащен мощным мотором 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто.

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    Daily Collection Ручной миксер

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    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер с мощным мотором 400 Вт

    • 400 Вт
    • Венчики из нержавеющей стали
    • Насадки для теста
    Различные скоростные режимы и турборежим

    Различные скоростные режимы и турборежим

    Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

    Мотор мощностью 400 Вт

    Мотор мощностью 400 Вт

    Мотор мощностью 400 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

    Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

    Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

    С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

    Зажим для шнура

    Зажим для шнура

    Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Белый/оранжевый
      Материал корпуса
      АБС-пластик
      Материал насадок для взбивания/крюков для теста
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Насадки для взбивания
      Да
      Насадки для теста
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      400  W
      Напряжение
      230-240  V
      Длина шнура
      1,50  m
      Частота
      50/60  Hz
      Скорости
      3

    • Общие характеристики

      Турборежим
      Да
      Зажим для шнура
      Да

    Badge-D2C

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