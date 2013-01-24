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Daily Collection

Ручной миксер

HR1560/55
Общая оценка / 5
  • Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов
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    Daily Collection Ручной миксер

    HR1560/55
    Общая оценка / 5

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи. Он оснащен мощным мотором 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Ручной миксер

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи. Он оснащен мощным мотором 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи. Он оснащен мощным мотором 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Ручной миксер

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи. Он оснащен мощным мотором 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах

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      Простое приготовление домашних десертов

      Миксер с мощным мотором 400 Вт

      • 400 Вт
      • Венчики из нержавеющей стали
      • Насадки для теста
      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

      Мотор мощностью 400 Вт

      Мотор мощностью 400 Вт

      Мотор мощностью 400 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Турборежим
        Да
        Зажим для шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        400  Вт
        Режимы скоростей
        3
        напряжение
        230-240  В
        Длина шнура
        1,50  м

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Материал насадок для взбивания/для теста
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Белый/оранжевый

      • Аксессуары

        Насадки для взбивания
        Да
        Насадки для теста
        Да

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