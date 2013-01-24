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Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, ленточными насадками для взбивания и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, ленточными насадками для взбивания и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной. Узнать обо всех преимуществах
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, ленточными насадками для взбивания и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, ленточными насадками для взбивания и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной. Узнать обо всех преимуществах
Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.
Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.
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Технические характеристики
Характеристики дизайна
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