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Миксер

HR1564/03
Общая оценка / 5
  • Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов
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    Миксер

    HR1564/03
    Общая оценка / 5

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, ленточными насадками для взбивания и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной. Узнать обо всех преимуществах

    Миксер

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, ленточными насадками для взбивания и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной. Узнать обо всех преимуществах

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, ленточными насадками для взбивания и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной. Узнать обо всех преимуществах

    Миксер

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, ленточными насадками для взбивания и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной. Узнать обо всех преимуществах

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      Простое приготовление домашних десертов

      Миксер с подставкой и чашей

      • 300 Вт
      • 5 скоростей
      • Венчики из нержавеющей стали
      • Крюки для теста, вращающаяся чаша
      Мощный мотор 300 Вт

      Мощный мотор 300 Вт

      Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

      Подставка миксера

      Подставка миксера

      Чаша для больших объемов

      Чаша для больших объемов

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Турборежим
        Да
        Чаша
        Да  Д
        Зажим для шнура
        Да
        Режим скорости
        5

      • Технические характеристики

        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,50  м
        Питание
        300  Вт
        напряжение
        110-240  В
        Режимы скоростей
        5

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        PP
        Материал насадок для взбивания
        Хромированная сталь
        Цвет
        Белый

      • Аксессуары

        Насадки для взбивания
        Да

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