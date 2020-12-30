HR1568/03
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, венчиками с плоскими спицами и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.
Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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