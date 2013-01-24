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Миксер

HR1568
Общая оценка / 5
  • Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов
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    Миксер

    HR1568
    Общая оценка / 5

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, венчиками с плоскими спицами и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной.

    Миксер

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, венчиками с плоскими спицами и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной.

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, венчиками с плоскими спицами и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной.

    Миксер

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, венчиками с плоскими спицами и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной.

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      Простое приготовление домашних десертов

      Миксер с подставкой, чашей и ситом

      Мощный мотор 300 Вт

      Мощный мотор 300 Вт

      Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим

      Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

      С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура

      Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

      Подставка миксера

      Подставка миксера

      Удобная лопатка

      Удобная лопатка

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        5
        Турборежим
        Да
        Зажим для шнура
        Да
        Стеклянные чаши с крышками
        1,8/3,5  л

      • Технические характеристики

        Питание
        300  Вт
        напряжение
        110-240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,40  см

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        PP
        Материал насадок для взбивания/для теста
        Хромированная сталь
        Материал сита
        Пластик ABS/металл

      • Аксессуары

        Сетка
        0,3
        Насадки для взбивания
        Да
        Насадки для теста
        Да
        Лопатка
        Да

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