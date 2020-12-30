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  • Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов Простое приготовление домашних десертов

    Миксер

    HR1568/03

    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер Philips с подставкой, чашей и ситом поможет приготовить изысканные домашние торты, пироги и выпечку. Он оснащен мощным мотором 300 Вт с 5 скоростями, венчиками с плоскими спицами и двумя чашами, что делает работу легкой и приятной.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Миксер

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    Простое приготовление домашних десертов

    Миксер с подставкой, чашей и ситом

    Мощный мотор 300 Вт

    Мощный мотор 300 Вт

    Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

    Различные скоростные режимы и турборежим

    Различные скоростные режимы и турборежим

    Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

    Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

    Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

    С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

    Зажим для шнура

    Зажим для шнура

    Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

    Подставка миксера

    Подставка миксера

    Удобная лопатка

    Удобная лопатка

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      PP
      Материал сита
      Пластик ABS/металл
      Материал насадок для взбивания/для теста
      Хромированная сталь

    • Аксессуары

      Насадки для взбивания
      Да
      Насадки для теста
      Да
      Лопатка
      Да
      Сетка
      0,3

    • Технические характеристики

      Мощность
      300  W
      Напряжение
      110-240  V
      Длина шнура
      1,40  cm
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Скорости
      5
      Турборежим
      Да
      Зажим для шнура
      Да
      Стеклянные чаши с крышками
      1,8/3,5  l

    Badge-D2C

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