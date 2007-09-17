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  • Исключительно равномерное размешивание Исключительно равномерное размешивание Исключительно равномерное размешивание

    Ручной миксер

    HR1571/30

    Исключительно равномерное размешивание

    С помощью миксера Philips с функцией Fleximix вы получите продукт однородной консистенции без комков. Мощный мотор 400 Вт с 3 скоростями, венчики с плоскими гранями и насадки для теста облегчат работу даже при приготовлении крутого теста.

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    Ручной миксер

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    Исключительно равномерное размешивание

    Функция FlexiMix для достижения каждого уголка

    • 400 Вт
    • Контейнер для хранения
    Различные скоростные режимы и турборежим

    Различные скоростные режимы и турборежим

    Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

    Зажим для шнура

    Зажим для шнура

    Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

    Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

    Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

    С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

    Функция FlexiMix для каждого уголка

    Функция FlexiMix для каждого уголка

    Мощный мотор 400 Вт

    Мощный мотор 400 Вт

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      АБС-пластик
      Материал насадок для взбивания/крюков для теста
      Хромированная сталь

    • Аксессуары

      Насадки для взбивания
      Да
      Насадки для теста
      Да
      Контейнер для хранения
      Да
      Насадка для приготовления пюре
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      400  W
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      1,50  cm
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Скорости
      3
      Турборежим
      Да
      Зажим для шнура
      Да
      Система FlexiMix
      Да

    Badge-D2C

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