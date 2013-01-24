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Исключительно равномерное размешивание
С помощью миксера Philips с функцией Fleximix вы получите продукт однородной консистенции без комков. Мощный мотор 400 Вт с 3 скоростями, венчики с плоскими гранями и насадки для теста облегчат работу даже при приготовлении крутого теста. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Исключительно равномерное размешивание
С помощью миксера Philips с функцией Fleximix вы получите продукт однородной консистенции без комков. Мощный мотор 400 Вт с 3 скоростями, венчики с плоскими гранями и насадки для теста облегчат работу даже при приготовлении крутого теста. Узнать обо всех преимуществах
Исключительно равномерное размешивание
С помощью миксера Philips с функцией Fleximix вы получите продукт однородной консистенции без комков. Мощный мотор 400 Вт с 3 скоростями, венчики с плоскими гранями и насадки для теста облегчат работу даже при приготовлении крутого теста. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Исключительно равномерное размешивание
С помощью миксера Philips с функцией Fleximix вы получите продукт однородной консистенции без комков. Мощный мотор 400 Вт с 3 скоростями, венчики с плоскими гранями и насадки для теста облегчат работу даже при приготовлении крутого теста. Узнать обо всех преимуществах
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.
С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна
Аксессуары
CP9157/01