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Искусство инноваций
Наслаждайтесь великолепным результатом работы мощных венчиков и насадок для теста при каждом их использовании. Миксер Philips HR1581/00 является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Искусство инноваций
Наслаждайтесь великолепным результатом работы мощных венчиков и насадок для теста при каждом их использовании. Миксер Philips HR1581/00 является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
Искусство инноваций
Наслаждайтесь великолепным результатом работы мощных венчиков и насадок для теста при каждом их использовании. Миксер Philips HR1581/00 является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Искусство инноваций
Наслаждайтесь великолепным результатом работы мощных венчиков и насадок для теста при каждом их использовании. Миксер Philips HR1581/00 является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
3 режима скорости и турборежим для приготовления различных блюд. Для более быстрого перемешивания продуктов или увеличения скорости при работе с вязкими смесями, например, с дрожжевым тестом, нажмите кнопку турборежима.
3 года гарантии предоставляется при регистрации изделия в течение 3 месяцев после приобретения.
Благодаря сочетанию специально разработанного энергоэффективного мотора и высокоэффективных насадок для взбивания теста миксер позволяет готовить различные блюда, а также замешивать до 1,3 кг густого теста.
Благодаря эргономичному положению ручки и вертикальному положению прибора вы получаете необычайное удовольствие от использования миксера.
Миксер имеет металлический корпус, а насадки для взбивания и замешивания теста изготовлены из нержавеющей стали.
Благодаря эффективной конструкции, венчики и насадки миксера обеспечивают высокую производительность при взбивании, приготовлении эмульсии и замешивании теста.
Энергоэффективный мотор 360 Вт сочетает эффективное энергопотребление с высокой производительностью и справляется с приготовлением целого килограмма теста.
Благодаря гладкой поверхности стакан и чаша измельчителя легко моются в посудомоечной машине.
Общие характеристики
Аксессуары
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Размеры
Легко чистится
Гарантия
Забота об окружающей среде