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Robust Collection

Миксер

HR1581/00
Общая оценка / 5
  • Искусство инноваций Искусство инноваций Искусство инноваций
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    Robust Collection Миксер

    HR1581/00
    Общая оценка / 5

    Искусство инноваций

    Наслаждайтесь великолепным результатом работы мощных венчиков и насадок для теста при каждом их использовании. Миксер Philips HR1581/00 является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Robust Collection Миксер

    Искусство инноваций

    Наслаждайтесь великолепным результатом работы мощных венчиков и насадок для теста при каждом их использовании. Миксер Philips HR1581/00 является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    Искусство инноваций

    Наслаждайтесь великолепным результатом работы мощных венчиков и насадок для теста при каждом их использовании. Миксер Philips HR1581/00 является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Robust Collection Миксер

    Искусство инноваций

    Наслаждайтесь великолепным результатом работы мощных венчиков и насадок для теста при каждом их использовании. Миксер Philips HR1581/00 является частью премиальной коллекции Philips Robust — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Искусство инноваций

      Мощный миксер для самых сложных в обработке ингредиентов

      • 360 Вт
      • Энергоэффективный мотор
      • Венчики из нержавеющей стали
      • Насадки для теста
      3 скоростных режима и турбо режим для приготовления любых блюд

      3 скоростных режима и турбо режим для приготовления любых блюд

      3 режима скорости и турборежим для приготовления различных блюд. Для более быстрого перемешивания продуктов или увеличения скорости при работе с вязкими смесями, например, с дрожжевым тестом, нажмите кнопку турборежима.

      3 года гарантии после регистрации

      3 года гарантии после регистрации

      3 года гарантии предоставляется при регистрации изделия в течение 3 месяцев после приобретения.

      Энергоэффективный мотор для замешивания до 1 кг густого теста в один приём

      Энергоэффективный мотор для замешивания до 1 кг густого теста в один приём

      Благодаря сочетанию специально разработанного энергоэффективного мотора и высокоэффективных насадок для взбивания теста миксер позволяет готовить различные блюда, а также замешивать до 1,3 кг густого теста.

      Эргономичное положение ручки для удобства использования

      Эргономичное положение ручки для удобства использования

      Благодаря эргономичному положению ручки и вертикальному положению прибора вы получаете необычайное удовольствие от использования миксера.

      Прочный металлический корпус

      Прочный металлический корпус

      Миксер имеет металлический корпус, а насадки для взбивания и замешивания теста изготовлены из нержавеющей стали.

      Высокоэффективные венчики и насадки для теста из нержавеющей стали

      Высокоэффективные венчики и насадки для теста из нержавеющей стали

      Благодаря эффективной конструкции, венчики и насадки миксера обеспечивают высокую производительность при взбивании, приготовлении эмульсии и замешивании теста.

      Энергоэффективный мотор 360 Вт

      Энергоэффективный мотор 360 Вт сочетает эффективное энергопотребление с высокой производительностью и справляется с приготовлением целого килограмма теста.

      Лёгкость очистки поверхностей, все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

      Благодаря гладкой поверхности стакан и чаша измельчителя легко моются в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Турборежим
        Да
        Режимы скоростей
        3
        Зажим для шнура
        Да

      • Аксессуары

        Насадки для теста
        Да
        Насадки для взбивания изогнутой формы
        Да

      • Характеристики дизайна

        Материал насадок для взбивания/для теста
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Литой алюминий
        Цвет
        Алюминий и светло-серый

      • Технические характеристики

        Мощность
        360  Вт
        Частота
        50/60  Гц
        напряжение
        220—240  В
        Длина шнура
        1,70  м

      • Размеры

        Размеры коробки (ШxВxГ)
        34,9x12,8x30,3
        Вес продукта
        1,6  кг
        Вес, включая упаковку
        2,2  кг

      • Легко чистится

        Все насадки можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Гладкие основания
        Да

      • Гарантия

        Дополнительная гарантия
        Гарантия на прибор в течение 3 лет

      • Забота об окружающей среде

        Изготовлен из переработанного сырья
        16  %
        Перерабатываемое сырье
        79  %
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

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