Ручной блендер "2 в 1" с функцией миксера

Ручной блендер Philips с мотором мощностью 650 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой турборежима, что позволяет добиться идеальной консистенции блюд даже из сложных для обработки продуктов. А с помощью насадки-миксера теперь можно не только легко вымешивать тесто, но и взбивать яичные белки и сливки. Узнать обо всех преимуществах